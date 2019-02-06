Spotify Premium artık 60 gün boyunca ücretsiz!

Apple Music’in 3 aylık deneme sürümü karşısında kan kaybeden Spotify, Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) tarafından yapılan araştırmaya göre Amerika’da 4 milyon kullanıcıya sahip.

Bu 4 milyon kullanıcının sadece 2 milyonu servisin Premium hizmetini kullanıyor. CIRP’in araştırmasına göre Premium hizmetini kullananların yüzde 18’i 30 günlük denemeyi başlattıktan sonra ödemeye yapmaya devam ediyor.

Spotify bu verilerin farkına varmış olacak ki, karşımıza çok güzel bir kampanya ile çıktı. Spotify, Sevgililer Günü‘ne özel Premium deneme süresini 30 günden 60 güne çıkardı. Bu kampanyadan yararlanmak için hali hazırda Premium hizmetinizin olmaması gerekiyor.

Deneme süreniz bittikten sonra ise aylık 14,99 TL ödeyerek Premium hizmetini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdilik Amerika’da geçerli olan bu kampanya ilerleyen günlerde Türkiye’de de kullanılabilir olacak.

Spotify’ın bu kampanyasını kalıcı yapması, Apple Music karşısında önemli bir hamle olacak. Aksi durumda git gide büyüyen Apple Music’in karşısında Spotify’ın işi zorlaşabilir. Son olarak Spotify’ın Hi-Fi kalitede yayın yaparak rakibi ile olan arasını açma ihtimali de bulunuyor.

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