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Spotify ve Apple davalık oldu

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TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Apple Music ilk olarak 2015 yılında App Store üzerinden hizmet vermeye başladı. Apple sürekli olarak iPhone üzerinden Apple Music önerisinde bulunuyor. Her ne kadar kullanıcılar tarafından normal karşılansa bile Spotify, bunun haksız rekabete yol açtığını iddia ediyor.

Spotify ve Apple davalık oldu

Avrupa Komisyonu’na Spotify tarafından pazartesi günü verilen şikayet metnine göre Apple, uygulama içi satın alma işlemlerinde, normalden %30 daha fazla ücret talep ediyor. Bunun da haksız rekabeti arttırdığı düşünülüyor.

2014 yılından bu yana Apple, faturalandırma sistemini kullanarak Spotify’i adeta cezalandırıyor. Apple Music 9.99 Euro üzerinden sınırsız abonelik kabul ederken, Spotify sınırsız üyeliği 12.99 Euro bandına çekildi. Spotify, bunun bile kullanıcı sayısını en az % 30 etkilediğini söylüyor.

Apple ise tüm uygulama içi kuralların sabit olduğunu ve kesintileri değiştirmelerinin doğru olmayacağını savunuyor. Spotify CEO’su Gutierrez’e göre, Apple, promosyonları bile engelliyor ve bu yüzden Spotify sınırsız hesap satamıyor.

Şu anda Siri üzerinden hiçbir kullananıcı Spotify bağlantısı kuramıyor. Hatta Apple Watch üzerinden uygulamanın başlamasına bile izin verilmiyor. Bu engellemeler göz önüne alındığında Spotify pek de haksız görünmüyor. Bu çekişmenin sonunun nereye varacağı, merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
spotify Apple

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