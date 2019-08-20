Spotify zam yaparak gelirlerini arttırmaya hazırlanıyor olabilir mi?

Şirketin şimdi zam için plan yaptığı ancak abone sayısını da kaybetmek istemediği vurgulanıyor. Bu nedenle, zam denemesini ilk olarak en yoğun kullanıcıya sahip olduğu ve en yüksek gelir düzeyine sahip İskandinav ülkelerinde yapması bekleniyor.

Çıkış yeri de Stockholm olan Spotify, İskandinav ülkelerinde ilk olarak aile paketi için bir zamı hayata geçirecek. Ardından da kişisel hesaplarda zama gitmesi bekleniyor. Şirket geçtiğimiz yıl da Norveç’te tüm abonelik paketlerine %10 zam yapmıştı.

İskandinav ülkelerindeki zamlı gelirini sabitledikten sonra şirketin dünya çapındaki kullanıcılarına da zam yansıtacağı tahmin ediliyor.

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