Mynet Trend

Spotify zam yaparak gelirlerini arttırmaya hazırlanıyor olabilir mi?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

Ünlü müzik servisi, geçtiğimiz aylarda başladığı üç aylık indirimli abonelik kampanyasından sonra ücretli abone sayısında büyük artış yaşamıştı.

Spotify zam yaparak gelirlerini arttırmaya hazırlanıyor olabilir mi?

Şirketin şimdi zam için plan yaptığı ancak abone sayısını da kaybetmek istemediği vurgulanıyor. Bu nedenle, zam denemesini ilk olarak en yoğun kullanıcıya sahip olduğu ve en yüksek gelir düzeyine sahip İskandinav ülkelerinde yapması bekleniyor.

Çıkış yeri de Stockholm olan Spotify, İskandinav ülkelerinde ilk olarak aile paketi için bir zamı hayata geçirecek. Ardından da kişisel hesaplarda zama gitmesi bekleniyor. Şirket geçtiğimiz yıl da Norveç’te tüm abonelik paketlerine %10 zam yapmıştı.

İskandinav ülkelerindeki zamlı gelirini sabitledikten sonra şirketin dünya çapındaki kullanıcılarına da zam yansıtacağı tahmin ediliyor.

Disney Star Wars dizisi hazırlıyor

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için idealÖzellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal
Siri'yi tahtından edecek gelişme! Siri'yi tahtından edecek gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spotify zam

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruyun

Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruyun

Huawei’nin P Smart Pro özellikleri de netleşti

P Smart Pro'nun özellikleri netleşti

Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

Google Asistan Siri’yi önemli ölçüde geçmeyi başardı

Siri'yi tahtından edecek gelişme!

Akıllı saat satışları hatırı sayılır oranda arttı

Kullanımı yayılıyor! Satışlar patladı

gamescom 2019: Death Stranding Oynanış Videosu!

gamescom 2019: Death Stranding Oynanış Videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.