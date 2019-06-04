Square Enix, bir Dragon Quest AR oyunu duyurdu!

Şimdilik sadece Japonya için duyurulan Dragon Quest Walk isimli oyun bir RPG olacak aynı zamanda. Oyunda NPC'lerle diyaloglara girmek ve düşmanlarla savaşmak mümkün olacak. Oyunculara kendi odalarını yaratma imkanı verecek olan oyunda ayrıca zengin özelleştirme seçenekleri de yer alacak.

Dragon Quest Walk bu yıl içinde Japonya'da iOS ve Android için çıkış yapacak.

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