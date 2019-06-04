Mynet Trend

Square Enix, bir Dragon Quest AR oyunu duyurdu!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 20:23 | Son Güncelleme

Square Enix, Dragon Quest serisi için Pokemon GO benzeri bir AR oyunu duyurdu.

Square Enix, bir Dragon Quest AR oyunu duyurdu!

Şimdilik sadece Japonya için duyurulan Dragon Quest Walk isimli oyun bir RPG olacak aynı zamanda. Oyunda NPC'lerle diyaloglara girmek ve düşmanlarla savaşmak mümkün olacak. Oyunculara kendi odalarını yaratma imkanı verecek olan oyunda ayrıca zengin özelleştirme seçenekleri de yer alacak.

Dragon Quest Walk bu yıl içinde Japonya'da iOS ve Android için çıkış yapacak.

Microsoft’un AR Oyunu Minecraft Earth Açığa Çıktı!

fragtist

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!
Zenfone 6 vs OnePlus 7 Pro : En iyi kamera kimdeZenfone 6 vs OnePlus 7 Pro : En iyi kamera kimde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Dragon Quest Dragon Quest Walk iOS RPG Square Enix

En Çok Okunan Trend Haberler

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı

Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı

Vahşette yeni gelişme! Valiz içinde bir ceset daha bulundu

Vahşette yeni gelişme! Valiz içinde bir ceset daha bulundu

İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!

Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!

Zenfone 6 vs OnePlus 7 Pro : En iyi kamera kimde

Zenfone 6 vs OnePlus 7 Pro : En iyi kamera kimde

Cuphead, Tesla otomobillere geliyor

Cuphead Tesla otomobillere geliyor

ARK OS için ilk ekran görüntüleri sızdırıldı

ARK OS için ilk ekran görüntüleri sızdırıldı

Android Q alacak Huawei modelleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Android Q alacak Huawei modelleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

PS 4 oyunları çok yakında PC’de oynanabilir hale gelebilir

PS 4 oyunları çok yakında PC’de oynanabilir hale gelebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.