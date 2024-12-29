Squid Game 2. sezon beğenilmedi! Cüneyt Özdemir de kızdı: Harbiden küresel bir projenin...

2021'de dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Squid Game dizisinin 2. sezonu, Netflix üzerinden yayınlandı. İlk sezonun büyük başarısının ardından izleyiciler, 2. sezonu heyecanla bekledi, ancak çıkan sonuç pek de beklendiği gibi olmadı.

İlk sezonun kalitesini tekrar yakalayamayan Squid Game 2. sezon, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tepkiler aldı.

Cüneyt Özdemir de diziyi ilk izleyenlerden biriydi. Özdemir, sosyal medyadan yaptığı yorumda Netflix'e gönderme yaptı.

Cüneyt Özdemir paylaşımında "Squid Game ikinci sezon 2. bölümdeyim, harbiden küresel bir projenin ancak bu kadar içine s.çılabilir! Tebrikler Netfliks!" dedi.

SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA

Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.