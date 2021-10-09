Squid Game alarmı! Öğrenciler panik yarattı

Belçika'da bir okul, bahçede öğrencilerin Squid Game dizisindeki oyunları canlandırması üzerine alarma geçti. Valon Bölgesi'ndeki Hainaut'da yer alan Erquelinnes Béguinage adlı ilkokulda öğrencilerin dizideki oyunları canlandırması yetkilileri endişelendirdi.

Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı:

"KAYBEDEN KİŞİYE DAYAK ATIYOR"

"Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor."

VELİLERİ UYARDI

1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor. Yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK

Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı. Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.



SQUİD GAME KONUSU

Popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor.

