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Squid Game'in izlenme oranları açıklandı

06.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyici ölçüm ve reyting sistemi Nielsen’a göre Squid Game toplam 3 milyar dakikanın üzerinde izlenirken, Emmy ödüllü Ted Lasso’nun 2. sezon finali ise sıralamada ilk 10’da yer aldı.

Squid Game'in izlenme oranları açıklandı

Amerikan izleyici ölçüm ve reyting sistemi Nielsen, ekim ayında en çok izlenen yapımların izlenme oranlarını ve istatistiklerini yayınladı.

Açıklanan rakamlara göre, yayınlandığı günden itibaren dünya çapında bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game, Netflix‘in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı unvanına sahip olmasının yanı sıra, 4 Ekim haftasında 3 milyar dakikanın üzerinde izlendi.

TED LASSO İKİNCİ SIRADA!

Emmy ödüllü komedi dizisi Ted Lasso ise 2. sezon finaliyle en çok izlenen yapımlar arasında listeye giren tek Apple TV+ yapımı oldu.

Bill Lawrence‘in yaratıcısı olduğu ve oyuncu kadrosunda Jason Sudeikis ile beraber Hannah Waddingham, Brendan Hunt, gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3. sezon çekimlerine 31 Ocak’ta başlayacak.

4 Ekim haftasında yayınlanan ve yayınlandığından beri birçok tartışmanın odak noktasına yerleşen Dave Chappelle‘in stand-up komedisi The Closer ise en çok izlenen programlar arasında yedinci sırada yer alıyor.

Stand-up komedisinde yer alan transfobik söylemleri Netflix CEO’su Ted Sarandos’un da desteklemesinin ardından Netflix çalışanları protesto için greve gitmişti.


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