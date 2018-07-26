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St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer Gomis'e geri dönmesi için telefon açtı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan teklif aldığı konuşulan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Galatasaray'da geleceği tartışmaya açılan Bafetimbi Gomis için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi: "St. Etienne, geri dönmesi için Gomis'e telefon açtı"

St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer Gomis'e geri dönmesi için telefon açtı!

Galatasaray'dan yeni sözleşme istediği kaydedilen Bafetimbi Gomis ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın eski takımı St. Etienne'in, transfer için devreye girdiği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan detaylara göre, St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer, tecrübeli oyuncuya telefon etti ve geri dönüş için kapılarının açık olduğunu söyledi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEK"

St. Etienne'de çok sevilen Gomis'in 4 yıl önce ayrılığı sırasında başkan Bernard Caiazzo, oyuncunun bir gün geri döneceğini söylemişti.

Caiazzo, o dönem yaptığı açıklamada, "Gomis geri dönecek, bu kesin. Ne zaman olacağı ona bağlı ancak bizi ilk 3 içine sokacak oyuncu olacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.

ST. ETIENNE FORVET ARIYOR

Forvet transferi yapmak isteyen Saint-Etienne'in listesinde, Galatasaray ile de ismi anılan Anderlecht'in Polonyalı oyuncusu Lukasz Teodorczyk de yer alıyor.

St. Etienne'in, Gomis'in maaşını karşılamakta sorun yaşayabileceği ancak tecrübeli oyuncunun geri dönmek istemesi durumunda fedakarlık yapabilecekleri de kaydedildi.

(Sporx)

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Galatasaray Bafetimbi Gomis st etienne

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
versinler 10 12 milyon eu bonservis , kendisine de yıllık net 4.5 m eu vereceklerse buyursun alsınlar tutan yok .
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