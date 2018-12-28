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Stajyer öğrenci kolunu kıyma makinesine kaptırdı, yaşanan panik kameraya böyle yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.12.2018 08:16 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yemekhanesi mutfak bölümünde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın yemek hazırlığı esnasında kolunu kıyma çekme makinesine kaptırarak yaralanması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Sakarya Üniversitesi yemekhanesini mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemekhanenin mutfak bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, stajyer olduğu öğrenilen Kız Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki E. A. yemek hazırlığı sırasında sol kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı.

YAŞANAN O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Talihsiz kızın çığlıkları üzerine makinesini kapatan diğer çalışanlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Genç kızın kolunu kıyma makinesine kaptırarak yaralanma anı ise yemekhanede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yanındaki arkadaşıyla sohbet ettiği görülen E. A.'nın bir anda sol kolunu kıyma makinesine kaptırdığı görülüyor. Yaralı kızın çığlıkları üzerine yemekhanede çalışanların büyük panik yaşadıkları, E.A.'nın kolunu kıyma makinesinden kurtarması ve çalışanlardan birinin yaralı kızı kucağına alarak dışarıya çıkması yer alıyor. (İHA)

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