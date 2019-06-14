Mynet Trend

Stalker filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 14.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği Stalker olacak.

Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollenrinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor! Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!
Hikmet Survivor'a geri mi dönüyor? Hakan Hatipoğlu açıkladıHikmet Survivor'a geri mi dönüyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilim kurgu sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmi fragmanı

Siyah Giyen Adamlar, Global Tehdit ile geri dönüyor!

Cinnet filmi vizyonda! İşte Cinnet filmi fragmanı

Eski korkularınızı güncellemeye hazır olun!

Elton John'un filmi Rocketman vizyonda! İşte Rocketman fragmanı

Elton John hayranlarına müjde! O film vizyonda

Kahraman Tavuk Uzayda filmi vizyonda!

Kahraman tavuk uzaya çıkıyor!

Solaris filmi fragmanı

Doktor o gezegenin etkisinden kurtulabilecek mi?

Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!

Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.