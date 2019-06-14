Stalker filmi fragmanı

Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollenrinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.
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