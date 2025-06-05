Stanford Üniversitesi duyurdu: Türkiye, bilişim alanlarında en yüksek mezun veren 3'üncü ülke

Stanford Üniversitesi'nin 2024 Yapay Zeka İndeksi Raporu'na göre; bilişim, bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarında lisans düzeyinde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek mezun sayısına sahip 3'üncü ülke konumunda. Avrupa ülkeleri arasında bilişim, CS, CE ve IT alanlarında lisans düzeyinde en yüksek mezun sayısı Birleşik Krallık'ta olurken, onu Almanya ve Türkiye takip etti. Avrupa ülkeleri arasında bu alanlarda 2012 ile 2022 yılları lisans mezunu sayıları karşılaştırıldığında ise en yüksek oransal değişim yüzde 153'le Norveç'te gerçekleşirken, onun ardından yüzde 118'lik oranla Türkiye geliyor.

Türkiye bu alanlardaki yüksek lisans mezunu sayısında 6'ncı, doktora mezun sayısında ise 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye ayrıca doktora mezunlarının 2012'den 2022'ye yüzde değişiminde yüzde 173'lük oranla ve 100 bin kişi başına düşen bilişim doktora mezunlarının yüzde değişiminde ise yüzde 142'lik oranla 1'inci sırada bulunuyor.

17 AYRI PROGRAM 20 FARKLI ÜNİVERSİTEDE AÇILDI

Stanford Üniversitesi'nin 2025 Yapay Zeka İndeksi Raporu da Türkiye'nin yapay zeka alanındaki metrikler açısından küresel ölçekte rekabetçi bir konumda olduğunu gösteriyor. Rapora göre; Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında kadın-erkek cinsiyet eşitliğiyle öne çıkan Türkiye, ABD ve İspanya'dan sonra bu alanda en fazla ön lisans mezunu veren dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 2'nci ülke konumunda yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl yapay zekaya dayalı ön lisans ve düzeyinde 17 ayrı program 20 farklı üniversitede açılmıştı.

'HER ÖĞRENCİNİN YAPAY ZEKA ALANINDA EN AZ BİR DERS ALMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yazılı değerlendirmesinde yapay zekaya dayalı programların tam doluluk oranıyla eğitim verdiğine dikkat çekti. Özvar, "Mezuniyete kadar her öğrencinin yapay zeka alanında en az bir ders almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak bu alandaki program sayısını 20'ye, yapay zeka programı olan üniversite sayısını da 80'in üzerine çıkarıyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır