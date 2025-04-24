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Stanimir Stoilov: "Trabzonspor finali hak etti"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 23:52
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor’un finali hak ettiğini söyledi.

Stanimir Stoilov: "Trabzonspor finali hak etti"

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Trabzonspor’u tebrik etti. Stoilov, "Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. Maça ilk 15 dakikada iyi başladık ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Bu da oyuncularımda moral kaybına yol açtı. Trabzonspor daha sonra gol fırsatları yakaladı ve ilk golü şanslı bir şekilde buldu. Oyuncularım bu kupanın kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bundan sonra lige odaklanmamız ve yapmamız gerekenleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Oyuncularımın şu ana kadar verdiklerinden daha fazlasını vermeleri şart çünkü bulunduğumuz konum bizim için tehlikeli" dedi.

Sezon başında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Stoilov, "Genç bir takımız ve bu takımın, bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğunu gördüm. Arkamızda müthiş bir taraftar desteği var. Kulüp çok iyi yönetiliyor. Ancak sezon boyunca çok talihsizlik yaşadık, özellikle sakatlıklar bizi zorladı. Bugün tam kadro olsaydık, hedefimize daha fazla yaklaşabilirdik. Bize her koşulda destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Oyuncularımın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz ve sonrasında hedeflerimizi daha da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

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