Stanislav Cherchesov: Penaltı pozisyonunu konuşmayacağım

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, A Milli Takımımıza 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
10 kişi olmalarına rağmen iyi oynadıklarını söyleyen Cherchesov, "Kırmızı karta kadar geçen 25 dakikalık sürede çok iyi oynadık ve Türkiye sanırım böyle oynamamızı beklemiyordu. Kırmızı sonrasında işler değişti, oyun etkilense de daha sonra kendimizi toparladık ve eksik de olsak Türkiye'ye karşı güçlü oynadık. Oyun bazında arada bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim." dedi.
A Milli Takımımızın kazandığı penaltı için yorum yapmak istemediğini söyleyen deneyimli hoca, "Penaltı konusunda bir şey söylemeyeceğim, takımın ne yaptığını, nasıl savaştığını konuşmak istiyorum. Penaltıyı konuşmak istemiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.
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