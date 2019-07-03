Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?

Pastel Film iki yeni projeye birden imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin Kanal D için çekeceği 'Zümrüdü Anka' adlı diziyi Cemal Şan yönetecek. Kapadokya'da çekilecek diziyi Can Sinan yazıyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Cemal Şan dizi için şu günlerde mekan bakıyor.

Pastel Film 'Güvercin' adlı diğer dizisini ise Star için çekecek. Dizinin yönetmenliği için usta isim Altan Dönmez ile anlaşıldı. Antep'te çekilecek 'Güvercin'i Halil Özer ve ekibi yazıyor.

