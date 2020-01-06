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  4. Star Trek'in yıldızı William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor

Star Trek'in yıldızı William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Uzay Yolu (Star Trek) efsanesi William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor. Shatner konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geri dönemezsem de kaybedecek neyim var?” dedi.

Star Trek'in yıldızı William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor

Kült yapım Uzay Yolu’nun (Star Trek) efsane ismi William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor. Televizyon yapımcıları Shatner’ın bu yıl fırlatılması planlanan ticari roketlerden birinde yer almasını ve dünyanın ilk uzay turistlerinden biri olmasını istiyor. 88 yaşındaki William Shatner 54 yıl önce, intergalaktik USS Enterprise adlı yıldız gemisinin kaptanı James T. Kirk rolüyle ünlenmişti.

"KAYBEDECEK NEYİM VAR?"

Mirror’da yer alan habere göre Shatner, uzaya gidip gitmeyeceğine dair açıklamayı, birkaç hafta içinde yapacağını söyledi. Detayları açıklamak konusunda isteksiz görünen Shatner, bu yolculukta ölme ihtimaline dair şakalar yaptı. “Bu konuya birçok açıdan bakabilirsiniz” diyen Shatner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birincisi, geri döneceğimi hissediyorum. Ama dönemezsem de kaybedecek neyim var?

Shatner ayrıca, “Sizinle 88 yaşında biri olarak konuşuyorum. Kaybedecek bir şeyim olduğuna inanmıyorum” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
star trek uzay yolu William Shatner Kaptan Kirk

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