Star TV'den Alp Kırşan'a şok! Final yapmamak için...

Yayınlandığı Çarşamba günleri reytinglerde üst sıralarda kendisine yer bulamayan Kapanmayan Kazan yarışması, büyük bir değişikliğe gidiyor. Alp Kırşan'ın sunduğu yarışmanın yayın günü değişecek. Peki kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan yarışma, hangi gün yayınlanacak?

Alp Kırşan’ın sunumu ile Kapanmadan Kazan, artık Cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak. Ancak alınan bu karar, izleyicinin kafasında soru işareti oluşturdu. Yayınlandığı son bölüm reytinglerde 9. sırada kendisine yer bulan yarışmanın, final yapmamak için bu kararı aldığı söyleniyor.

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve birbirinden değerli ödüller kazandıran Kapanmadan Kazan, yeni gününde de izleyenlere eğlenceli saatler geçirtecek. Kapanmadan Kazan'ın yeni bölümü, 29 Haziran Cumartesi, 20.00’de Star TV ekranlarında yer alacak.



