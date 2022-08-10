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Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda sete çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrollerde

10.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Gecenin Ucunda'nın çekimleri başladı. Peride Celal’in aynı adlı romanından mücadele içinde bir aşk hikayesini anlatacak olan Gecenin Ucunda isimli dizide Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu ve Zuhal Olcay başrollerde oynayacak.

Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda sete çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrollerde

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Star TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı. Dizi ekibi ve oyuncuları setin ilk gününde bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

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Kadir Doğulu Zuhal Olcay neslihan atagül doğulu
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