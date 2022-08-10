Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda sete çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrollerde

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Star TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı. Dizi ekibi ve oyuncuları setin ilk gününde bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.



