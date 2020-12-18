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Star Wars evreninde yas var! Boba Fett'i canlandıran Jeremy Bulloch hayatını kaybetti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Star Wars evreninde yas var! Boba Fett'i canlandıran Jeremy Bulloch hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinde ‘Boba Fett’ karakterini canlandıran Britanyalı oyuncu Jeremy Bulloch 75 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldız Savaşları'nda Boba Fett'i canlandıran İngiliz oyuncu Jeremy Bulloch yaşamını yitirdi.

İngiliz oyuncu Jeremy Bulloch'un menajeri 75 yaşındaki oyuncunun bir süredir Parkinson ile mücadele ettiğini aktardı.

Yapılan açıklamada, "45 yılı aşan çok uzun ve keyifli bir kariyeri vardı. Onu seven eşi, 3 çocuğu ve 10 torunu vardı ve onu özleyecekler” denildi.

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2002 yılında çekilen Yıldız Savaşları’nın yeni filmi Klonların Savaşı’nda Boba Fett rolünü Bulloch’tan alan Daniel Logan, ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Logan, “Bana öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Seni her zaman seveceğim. Fuar ve zirvelerimiz sen olmadan aynı olmayacak. Güç seninle olsun” dedi.

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