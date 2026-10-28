İstanbul'da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı

Geçtiğimiz yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğü İstanbul'da, bu yıl yağışlarla birlikte doluluk oranlarında artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53,01'e yükselirken, Alibey Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 75,42 olarak kaydedildi.

SU SEVİYESİ 1 YILDA YÜZDE 23,98'DEN YÜZDE 75,42'E YÜKSELDİ

Alibey Barajı'nda 23 Ekim 2025 tarihinde yüzde 11,96 seviyesinde olan doluluk oranının yüzde 75,42'e ulaşması dikkat çekti. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından 1554-1564 yılları arasında inşa edilen tarihi kemer, baraj suyunun yükselmesiyle farklı bir görünüme kavuştu.

Alibey Barajı'nda yükselen su seviyesinin tarihi Güzelce Kemeri çevresinde oluşturduğu manzara havadan da görüntülendi. Su ile tarihi yapının bir araya geldiği görüntüler dikkat çekerken, barajdaki su seviyesinin artması İstanbul'un içme suyu rezervleri açısından da önem taşıyor.