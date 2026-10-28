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İstanbul'da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı

İstanbul'da ekim ayında barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürürken, Alibey Barajı'nda su seviyesi yüzde 75,42'e ulaştı. Barajdaki suyun yükselmesiyle birlikte Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Havadan görüntülenen tarihi kemer ve çevresinde oluşan manzara mest etti.

İstanbul'da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı
Gökçen Kökden

Geçtiğimiz yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğü İstanbul'da, bu yıl yağışlarla birlikte doluluk oranlarında artış yaşandı.

İstanbul da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53,01'e yükselirken, Alibey Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 75,42 olarak kaydedildi.

SU SEVİYESİ 1 YILDA YÜZDE 23,98'DEN YÜZDE 75,42'E YÜKSELDİ

İstanbul da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı 2

Alibey Barajı'nda 23 Ekim 2025 tarihinde yüzde 11,96 seviyesinde olan doluluk oranının yüzde 75,42'e ulaşması dikkat çekti. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından 1554-1564 yılları arasında inşa edilen tarihi kemer, baraj suyunun yükselmesiyle farklı bir görünüme kavuştu.

İstanbul da su seviyesi yükselince ortaya bu görüntü çıktı! Tarihi kemere kadar ulaştı 3

Alibey Barajı'nda yükselen su seviyesinin tarihi Güzelce Kemeri çevresinde oluşturduğu manzara havadan da görüntülendi. Su ile tarihi yapının bir araya geldiği görüntüler dikkat çekerken, barajdaki su seviyesinin artması İstanbul'un içme suyu rezervleri açısından da önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj
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