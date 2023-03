Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli? Yıldız Savaşları serisine nereden başlamalı?

En iyi bilim kurgu film serilerinden biri olan Star Wars; hayali evrendeki birçok gezegenin üyesi olduğu Galaktik Cumhuriyet'in Galaktik İmparatorluk'a evrilmesiyle başlayan amansız güç mücadelesine odaklanıyor. George Lucas tarafından yaratılan evreni merkezine alan seri, galaksideki uzay ırkları ve gezegenler arasında geçen iktidar savaşlarını konu ediniyor.

Star Wars serisindeki güç mücadelesi, her filmde heyecanın dozunu arttırıyor. Seride önemli yerleri olan Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Prenses Leia ve Yoda gibi efsanevi karakterler ise ilk filmin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ çok seviliyor.

Alışıldık bilim kurgu filmlerinin aksine karanlık bir tablo çizen Star Wars evrenini anlayabilmek için filmleri doğru sıralamayla izlemek gerekiyor çünkü filmlerin çıkış tarihleri ve kronolojik sıralaması farklı. Siz de Star Wars evrenine hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan hâkim olmak istiyorsanız filmleri aşağıdaki sıralamaya göre izleyebilirsiniz. İşte, Star Wars filmleri izleme sırası!

1. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace IMDb 6.5 - 1999

Star Wars filmleri kronolojik olarak sıralandığında izlenmesi gereken ilk film olan Star Wars: Episode I - The Phantom Menace hem evrenin keşfedilmesini sağlıyor hem Anakin Skywalker'ın yaşantısındaki kırılma noktalarını izleyiciye sunuyor. Anakin Skywalker'ın çocukluğuyla başlayan film, galaksinin henüz imparatorluğa dönüşmediği huzurlu cumhuriyet zamanlarında geçiyor. Ancak daha sonra genç, güzel ve merhametli Senatör Amidala tarafından yönetilen Naboo gezegeninde işler karışıyor. Ticaret Federasyonunun gizli oyunlarla yönetimi sarsması ve Senatör Amidala'nın ihanete uğraması, tüm galaksiyi korkunç bir diktatörlüğe sürükleyerek Star Wars evreninde yaşanacak uzun savaşların kapısını aralıyor.

2. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones IMDb 6.6 - 2002

İlk filmde yaşanan olayların 10 yıl sonrasını konu edinen Star Wars: Episode II - Attack of the Clones'da dengeler tamamen değişiyor. Artık 19 yaşına gelen Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi'den aldığı eğitimlere devam ederek başarılı bir Jedi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Galaksideki huzursuzluk devam ederken Şansölye Palpatine'in klon ordusu kurma isteği galaksiyi kaosla burun buruna getiriyor. Daha sonra Anakin ve Obi Wan, hain bir suikastı atlatan Senatör Amidala'yı korumakla görevlendiriliyor. Bu sırada Anakin ve Amidala arasında güçlü bir aşk doğuyor.

3. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith IMDb 7.6 - 2005

Birçok Star Wars hayranının favori filmi olan Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, yıllarca devam eden savaşların ardından galaksinin yeni bir tehlikeyle karşılaşmasını konu ediniyor. Klon savaşları bitmeye yakınken Komutan Grievous, Palpatine'i esir alıyor. Anakin Skywalker ve Obi Wan Kenobi de komutanın peşine düşüyor. Anakin ve Obi Wan, her ne kadar üstün başarıları sayesinde yüceltilse de Anakin, hak ettiği değeri göremediğini düşünüp hırslanıyor. Bu hırs, Anakin'in karanlık bir yola adım atmasına sebep oluyor.

4. Solo: A Star Wars Story IMDb 6.9 - 2018

Star Wars evreninin en sevilen kahramanlarından Han Solo'ya odaklanan Solo: A Star Wars Story, Han Solo'nun ilk maceralarını izleyiciyle buluşturuyor. Film, idealist olan ancak pilot okulundan atıldıktan sonra bocalayan genç Han Solo'nun nasıl uzay kaçakçısına dönüştüğünü anlatıyor. Ayrıca Star Wars evreninde çok sevilen Chewbecca ve Lando Calrissian'la yollarının nasıl kesiştiği de bu filmde gösteriliyor.

5. Rogue One: A Star Wars Story IMDb 7.8 - 2016

Star Wars: Episode IV - A New Hope'un hemen öncesinde geçen Rogue One: A Star Wars Story'de Darth Vader'ın galakside yarattığı kötülüklere son vermek isteyen bir grup insanın yolları kesişiyor. Bu ekip, çok güçlü ve tehlikeli bir yıkım silahı olan Death Star'ın planlarını çalmak için kusursuz bir plan hazırlıyor.

6. Star Wars: Episode IV - A New Hope IMDb 8.6 - 1977

İşte, çekilen ilk Star Wars filmi olması sebebiyle kronolojiyi alt üst eden o meşhur film! İlk 3 filmin sonunda Galaktik İmparatorluk'un galaksiye hâkim olduğu ve Darth Vader'ın dehşet saçtığı zamanlarda geçen film, Luke Skywalker'ın ilk defa izleyici karşısına çıktığı film olması sebebiyle çok seviliyor. Asilerin Death Star'ın yapım planlarını çaldıktan sonra Darth Vader'ın eline düşmeleriyle bambaşka bir macera başlıyor. Uzay operası kavramının önemli örnekleri arasında gösterilen film, 1977 yılında yaratıcı konusu ve efsanevi sahneleriyle âdeta bir devrim yaratmıştı.

7. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back IMDb 8.7 - 1980

İmparatorluk'un gücünün doruklarına ulaştığı zamanda geçen Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, heyecan dolu savaş sahneleriyle eğlenceli saatler vadediyor. İmparator Darth Vader her geçen gün direnişçileri ezerek daha da güçlenirken casus robotlar aracılığıyla önemli bir direnişçi grubunun Holt gezegeninde saklandığını öğrenerek hemen harekete geçiyor. Bu sırada Luke Skywalker da Jedi eğitimini tamamlamak için Yoda'yı bulmaya çalışıyor. Ayrıca Han Solo, Luke Skywalker ve Prenses Leia'nın yolları Darth Vader'a karşı koyarken kesişiyor.

8. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi IMDb 8.3 - 1983

Star Wars üçlemesinin son filmi olan Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, destansı finaliyle Star Wars izleyicilerinde unutulmayacak anılar bırakıyor. İmparatorluk ve isyancılar arasındaki savaş şiddetini arttırırken Luke Skywalker ve arkadaşları, Tatoonie gezegeninde esir tutulan Han Solo'yu kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Luke Skywalker'ı, Prenses Leia'yı ve Darth Vader'ı ortak noktada buluşturan sırlar açığa çıktıktan sonra Luke, gezegeni kurtarmak için Darth Vader'ı aydınlık tarafa çekmeyi amaçlıyor.

9. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens IMDb 7.8 - 2015

Return of the Jedi filminin 33 yıl sonrasında geçen Star Wars: Episode VII - The Force Awakens'ta Prenses Leia, Luke Skywalker ve Han Solo gibi unutulmaz Star Wars karakterleri yaşlanmış olsalar da mücadeleye kaldıkları yerden devam ediyor. Galaktik İmparatorluk tekrar yükselip Yeni Cumhuriyet'i bastırmaya çalışırken direnişçiler de gizli planlarla harekete geçiyor. Kylo Ren, Rey, Finn ve sevimli droid BB-8 gibi önemli karakterler; Star Wars evreninde ilk kez bu filmde görülüyor.

10. Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi IMDb 6.9 - 2017

Heyecanın hiç azalmadığı Star Wars filmlerinden biri olan Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, Rey'in Galaktik İmparatorluk'a meydan okumak için Jedi olmayı seçmesini anlatıyor. Jedi eğitimi almak için Luke Skywalker'ı ikna eden Rey, güçlenmek için elinden geleni ardına koymuyor. Rey'i bu yolculukta arkadaşları Poe ve Finn de yalnız bırakmıyor. Bu sırada Yüce Lider Snoke, Kylo Ren'i başarısızlıklarından dolayı aşağılayıp işlerin daha da karışmasına yol açıyor. Tüm bunların üzerine Rey ve Kylo Ren, karşı karşıya gelirken Luke da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

11. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker IMDb 6.5 - 2019

Son Star Wars üçlemesine noktayı koyan Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, izleyicilerin aklındaki tüm soru işaretlerini gidererek etkileyici bir final yapıyor. Yüce Lider Snoke öldükten sonra İlk Düzen'in liderliğini ele geçiren Kylo Ren, dehşet dolu yönetimiyle galaksiyi ümitsizliğe sürüklüyor. Bu sırada Poe ve Finn, direnişçileri güçlendirmek için çabalarken Rey, Kylo Ren'in peşine düşüyor. İlk Düzen'deki fikir ayrılıkları güç zafiyeti yaratarak dengelerin tamamen değişmesine yol açıyor. Direnişçiler ve İlk Düzen arasındaki savaş ise galaksinin kaderini değiştiriyor.