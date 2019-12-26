Star Wars serisini izleme rehberi

George Lucas tarafından yaratılan serinin ilki 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni oldu. Yıllardır fırtınalar yaratan seri, günümüzde Disney markasıyla beyaz perdedeki yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren, Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile yeni üçleme sona erdi.
George Lucas, serinin ilk filmlerini karışık bir sıralamayla vizyona getirmişti. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayımlanmış ve tekrar üçer yıl arayla diğer iki film de yayımlanarak, 9. filmle seri tamamlanmıştı.
Film serisi 25 Mayıs 1977'de yayınlanan Yıldız Savaşları ile başladı. Ardından, 21 Mayıs 1980'de yayınlanan İmparator ve 25 Mayıs 1983'te yayınlanan Jedi'ın Dönüşü geldi. İlk filmin adı Yıldız Savaşları olmasına rağmen, daha sonra gelen öncül filmlerle isim karışıklığı yaşamamak için Yeni Bir Umut (A New Hope) altbaşlığı eklendi.
1997'de, Yıldız Savaşları'nın gösterime girmesinin 20. yıldönümünde, orijinal üçleme çeşitli yenilemelerle tekrar sinemalarda gösterime girdi. Bu yenilemeler, filmlerin çekildiği tarihte mümkün olmayan bilgisayar efektleri ile gerçekleştirilmiş eklemelerdi.
Uzun süre beklenilen öncül üçleme de, 19 Mayıs 1999'da yayımlanan Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike, 16 Mayıs 2002'de yayımlanan Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı, 19 Mayıs 2005'te yayımlanan Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı ile tamamlandı.
2015 yılında Disney etiketiyle yeni bir Star Wars üçlemesi daha başladı. Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor adıyla vizyona giren üçlemenin ilk filmini, Star Wars: Son Jedi ve Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmleri takip etti.
Ana hikâyenin geçtiği dokuz filme ek olarak iki adet de yan hikâyenin anlatıldığı film eklenince karşımıza 11 filmlik bir seri çıkıyor. Filmlerin yanı sıra üç adet animasyon dizisi ve son zamanların en çok konuşulan dizisi The Mandalorian’ı da ekleyince epey büyük bir Star Wars dünyasıyla karşı karşıya kalıyoruz.
İşte Star Wars izleme rehberi…
1- Episode: 4 – A New Hope (1977) Efsanenin başladığı film.
2- Episode: 5 – Empire Strikes Back (1980) Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars filmi.
3- Episode: 6 – Return of the Jedi (1983) Klasik üçlemenin en zayıf filmi.
4- Episode: 1 – Phantom Menace (1999) Klasik üçlemenin öncesine gittiğimiz serinin ilk filmi.
5- Episode: 2 – Attack of the Clones (2002) Adı üstünde Klon Savaşları’nın nasıl başladığını anlatan film.
6- Episode: 3 – Revenge of the Sith (2005) Dananın kuyruğunun koptuğu ve öncü üçlemenin en iyi filmi.
7- Episode: 7 – The Force Awakens (2015) Lucas Film’in Disney’e satılmasından sonra çekilen ve klasik üçlemenin sonrasını anlatan film.
8- Episode: 8 – The Last Jedi (2017) Görselliği en iyi, hikâyesi en kötü olan film.
9- Episode: 9 – The Rise of Skywalker (2019) Skywalker Sagası’nın son filmi.
Not: Yukarıdaki filmleri izledikten sonra izlenmesi önerilir.
– Rogue One: A Star Wars Story (2016) Disney döneminin en iyi filmi. Bölüm: 4 – A New Hope filminin hemen öncesindeki olaylar anlatılmakta.
– Solo: A Star Wars Story (2018) Disney döneminin en kaos dolu ve gişede çakılmış filmi. Not: Hakkı yenilmiş bir film.
– Star Wars: Clone Wars / Film (2008) Listenin tek animasyon filmi. Aynı isimli diziyi izlemeden önce seyredilmeli.
– Star Wars: Clone Wars / Dizi (2008 – 2020) Uzak ara efsane olan animasyon dizisi. 2014 yılına kadar 6 sezonu art arda yayınlandı. 7. sezonu bir ay sonra yayınlanacak ve muhtemelen bitecek.
– Star Wars: Rebels (2014 – 2018) Disney sonrası dönemin ilk animasyon dizisi.
– Star Wars: Resistance (2018 – …) Devam ediyor.
– The Mandalorian (2019) Star Wars evreninin ilk live-action dizisi.
1- Episode: 1 – Phantom Menace (32 YSÖ)
2- Episode: 2 – Attack of the Clones (22 YSÖ)
3- Star Wars: Clone Wars / Film (22 YSÖ)
4- Star Wars: Clone Wars / Dizi (YSÖ)
5- Episode: 3 – Revenge of the Sith (19 YSÖ)
6- Solo: A Star Wars Story (13-10 YSÖ)
7- Star Wars: Rebels (5-1 YSÖ)
8- Rogue One: A Star Wars Story (0 YSÖ)
9- Episode: 4 – A New Hope (YSÖ – 0 YSS)
10- Episode: 5 – Empire Strikes Back (3 YSS)
11- Episode: 6 – Return of The Jedi (4 YSS)
12- The Mandalorian (10 YSS)
13- Star Wars Resistance (34 YSS)
14- Episode: 7 – The Force Awakens (34 YSS)
15- Episode: 8 – The Last Jedi (34 YSS)
16- Episode: 9 – The Rise of Skywalker (35 YSS)
Her iki listenin dışında alternatif sıralamalar da mevcut. Hikâyenin akışına göre ilginç döngüler yapılabilmekte. İyi seyirler! Güç sizinle olsun…
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