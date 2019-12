Star Wars serisini izleme rehberi

1- Episode: 4 – A New Hope (1977) Efsanenin başladığı film. 2- Episode: 5 – Empire Strikes Back (1980) Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars filmi. 3- Episode: 6 – Return of the Jedi (1983) Klasik üçlemenin en zayıf filmi.

7- Episode: 7 – The Force Awakens (2015) Lucas Film’in Disney’e satılmasından sonra çekilen ve klasik üçlemenin sonrasını anlatan film. 8- Episode: 8 – The Last Jedi (2017) Görselliği en iyi, hikâyesi en kötü olan film. 9- Episode: 9 – The Rise of Skywalker (2019) Skywalker Sagası’nın son filmi.

4- Episode: 1 – Phantom Menace (1999) Klasik üçlemenin öncesine gittiğimiz serinin ilk filmi. 5- Episode: 2 – Attack of the Clones (2002) Adı üstünde Klon Savaşları’nın nasıl başladığını anlatan film. 6- Episode: 3 – Revenge of the Sith (2005) Dananın kuyruğunun koptuğu ve öncü üçlemenin en iyi filmi.

– Star Wars: Clone Wars / Dizi (2008 – 2020) Uzak ara efsane olan animasyon dizisi. 2014 yılına kadar 6 sezonu art arda yayınlandı. 7. sezonu bir ay sonra yayınlanacak ve muhtemelen bitecek.

– Star Wars: Rebels (2014 – 2018) Disney sonrası dönemin ilk animasyon dizisi.

– Star Wars: Resistance (2018 – …) Devam ediyor.

– The Mandalorian (2019) Star Wars evreninin ilk live-action dizisi.

KRONOLOJİK SIRALAMA

Yavin Savaşı Öncesi

1- Episode: 1 – Phantom Menace (32 YSÖ)

2- Episode: 2 – Attack of the Clones (22 YSÖ)

3- Star Wars: Clone Wars / Film (22 YSÖ)

4- Star Wars: Clone Wars / Dizi (YSÖ)

5- Episode: 3 – Revenge of the Sith (19 YSÖ)

6- Solo: A Star Wars Story (13-10 YSÖ)

7- Star Wars: Rebels (5-1 YSÖ)

8- Rogue One: A Star Wars Story (0 YSÖ)

9- Episode: 4 – A New Hope (YSÖ – 0 YSS)

Yavin Savaşı Sonrası

10- Episode: 5 – Empire Strikes Back (3 YSS)

11- Episode: 6 – Return of The Jedi (4 YSS)

12- The Mandalorian (10 YSS)

13- Star Wars Resistance (34 YSS)

14- Episode: 7 – The Force Awakens (34 YSS)

15- Episode: 8 – The Last Jedi (34 YSS)

16- Episode: 9 – The Rise of Skywalker (35 YSS)

Her iki listenin dışında alternatif sıralamalar da mevcut. Hikâyenin akışına göre ilginç döngüler yapılabilmekte. İyi seyirler! Güç sizinle olsun…