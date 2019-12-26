Star Wars serisini izleme rehberi

George Lucas tarafından yaratılan serinin ilki 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni oldu. Yıllardır fırtınalar yaratan seri, günümüzde Disney markasıyla beyaz perdedeki yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren, Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile yeni üçleme sona erdi.

George Lucas, serinin ilk filmlerini karışık bir sıralamayla vizyona getirmişti. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayımlanmış ve tekrar üçer yıl arayla diğer iki film de yayımlanarak, 9. filmle seri tamamlanmıştı.

STAR WARS İLK SERİ

Film serisi 25 Mayıs 1977'de yayınlanan Yıldız Savaşları ile başladı. Ardından, 21 Mayıs 1980'de yayınlanan İmparator ve 25 Mayıs 1983'te yayınlanan Jedi'ın Dönüşü geldi. İlk filmin adı Yıldız Savaşları olmasına rağmen, daha sonra gelen öncül filmlerle isim karışıklığı yaşamamak için Yeni Bir Umut (A New Hope) altbaşlığı eklendi.

1997'de, Yıldız Savaşları'nın gösterime girmesinin 20. yıldönümünde, orijinal üçleme çeşitli yenilemelerle tekrar sinemalarda gösterime girdi. Bu yenilemeler, filmlerin çekildiği tarihte mümkün olmayan bilgisayar efektleri ile gerçekleştirilmiş eklemelerdi.