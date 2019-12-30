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  4. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi liderliği bırakmıyor (ABD Box Office)

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi liderliği bırakmıyor (ABD Box Office)

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ülkemizde liderliğe yükselemeyen Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker), ABD’deki ikinci haftasında da gişe listesinin birinci sırasında yer aldı.

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. 4 milyon TL açılış hasılatıyla Türkiye'de bekleneni veremeyen Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ABD'de 361 milyon dolara ulaştı ve 72 milyon dolarla yine haftanın lideri oldu.

ABD’de Noel tatili devam ederken gösterimindeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), hasılatını bir önceki hafta sonuna göre 33,2% arttırarak 35,2 milyon dolar hasılata ulaştı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Listenin üçüncü sırasında ise büyük bir sürpriz vardı. Haftanın en merak edilen yeni filmlerinden Little Women, açılış hafta sonunda beklentilerin üzerine çıkarak 16,55 milyon dolarlık bir hasılat elde ederek listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

LİSTEDEKİ ANİMASYON YAPIMLAR

Gişe listesinin dördüncü ve beşinci sırasında ise peş peşe iki animasyon yapım yer aldı. Vizyona girer girmez kırılmadık rekor bırakmayan Karlar Ülkesi II (Frozen II), 16,5 milyon dolarla dördüncü sırada yer alırken, haftanın yeni filmlerinden Ajanlar İş Başında (Spies in Disguise), 13,2 milyon dolarlık hasılatıyla listeye beşinci sıradan giriş yaptı.


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ABD box office ABD Box Office rakamları Star Wars: The Rise of Skywalker

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