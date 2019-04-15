Star Wars: The Old Republic için ücretsiz genişleme duyuruldu!

İki yeni gezegenden biri Onderon olacak. Burası vahşi ormanlarda vahşi yaban hayatının hüküm sürdüğü bir gezegen. Mek-Sha ise bir yakıt istasyonu. Burası, bir zamanlar Hutt'ların kontrol ettiği ancak şimdi bağımsız olan eski bir asteroid madeni. Biraz tehlikeli bir yere benzeyen Mek-Sha'da kaçakçılar, korsanlar, paralı askerler, tüccarlar ve mülteciler cirit atıyor.
Star Wars: The Old Republic - Onslaught genişlemesinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti
67 yaşındaki zanlı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum