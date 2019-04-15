Mynet Trend

Star Wars: The Old Republic için ücretsiz genişleme duyuruldu!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:48 | Son Güncelleme

Bütün abonelere ücretsiz olarak verilecek olan Onslaught genişlemesiyle Galactic Republic ve Sith Empire arasında yeniden alevlenen savaşın tam ortasına düşecek oyuncular. Genişleme oyuna iki yeni gezegen, yeni bir Flashpoint, yeni bir Operation ve yeni beceriler getirecek.

Star Wars: The Old Republic için ücretsiz genişleme duyuruldu!

İki yeni gezegenden biri Onderon olacak. Burası vahşi ormanlarda vahşi yaban hayatının hüküm sürdüğü bir gezegen. Mek-Sha ise bir yakıt istasyonu. Burası, bir zamanlar Hutt'ların kontrol ettiği ancak şimdi bağımsız olan eski bir asteroid madeni. Biraz tehlikeli bir yere benzeyen Mek-Sha'da kaçakçılar, korsanlar, paralı askerler, tüccarlar ve mülteciler cirit atıyor.

Star Wars: The Old Republic - Onslaught genişlemesinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

fragtist

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
Oyunseverlere müjde! Apple'dan dudak uçuklatan yatırımOyunseverlere müjde! Apple'dan dudak uçuklatan yatırım
Skype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyorSkype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Star Wars BioWare Electronic Arts genişleme paketi MMORPG Onslaught pc Star Wars: The Old Republic ücretsiz

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı

Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple, oyun servisi Apple Arcade için milyonlarca Doları Gözden Çıkardı!

Oyunseverlere müjde! Apple'dan dudak uçuklatan yatırım

Skype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyor

Skype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyor

Otonom kamyonlara ilk izin çıktı

Otonom kamyonlara ilk izin çıktı

Android Pie güncellemesi ile ilgili soru işaretleri artmaya başladı

Android Pie güncellemesi ile ilgili soru işaretleri artıyor

Samsung Galaxy A2 Core ile yine adını duyuracak

Samsung Galaxy A2 Core ile yine adını duyuracak

Samsung parmak izi problemini düzeltti

Samsung parmak izi problemini düzeltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.