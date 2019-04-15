Star Wars: The Old Republic için ücretsiz genişleme duyuruldu!

İki yeni gezegenden biri Onderon olacak. Burası vahşi ormanlarda vahşi yaban hayatının hüküm sürdüğü bir gezegen. Mek-Sha ise bir yakıt istasyonu. Burası, bir zamanlar Hutt'ların kontrol ettiği ancak şimdi bağımsız olan eski bir asteroid madeni. Biraz tehlikeli bir yere benzeyen Mek-Sha'da kaçakçılar, korsanlar, paralı askerler, tüccarlar ve mülteciler cirit atıyor.

Star Wars: The Old Republic - Onslaught genişlemesinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.





