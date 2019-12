Star Wars: The Rise of Skywalker ne kadar izlendi? İşte izlenme rakamları

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Aylardır heyecanla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi) vizyondaki yerini aldı. Sinema salonlarını tıklım tıklım dolduran üçlemenin son filmi 175.5 milyon dolar ile haftanın en çok izlenen filmi oldu. ABD’de 175. milyon dolar hasılat elde eden The Rise of Skywalker, ABD dışında ise 198 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece vizyondaki ilk hafta sonunda toplam 373.5 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu. 2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens, gişedeki ilk hafta sonunda 529 milyon dolar hasılat elde etmişti. 2017 yılında vizyona giren The Last Jedi ise 451 milyon dolar.

Vizyondaki ikinci haftasında, ikinci sırada yer alan Jumanji: The Next Level 26.1 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken, rekorlar kıran Frozen II 12.3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Vizyona yeni giren Cats filmi ise beklentilerin altında kalarak 6.5 milyon dolarla listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Yine haftanın yeni ve iddialı filmlerinden biri olan Bombshell (Skandal) gişede 5.1 milyon dolarlık açılış yaparak, beklentilerin çok altında kalan filmlerden biri oldu. İşte ABD Box Office listesi…

5 - Knives Out 6.1 milyon dolar

6 - Bombshell 5.1 milyon dolar

7 - Richard Jewell 2.6 milyon dolar

8 - Queen & Slim 1.9 milyon dolar

9 - Black Christmas 1.8 milyon dolar

10 - Ford v Ferrari 1.8 milyon dolar