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Star Wars: The Rise of Skywalker ne kadar izlendi? İşte izlenme rakamları

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker vizyona girdiği ilk hafta sonunda en yakın rakibini 7'ye katlasa da, üçlemenin ilk iki filminin gerisinde kaldı. İşte 20-22 Aralık 2019 ABD Box Office rakamları…

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Aylardır heyecanla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi) vizyondaki yerini aldı. Sinema salonlarını tıklım tıklım dolduran üçlemenin son filmi 175.5 milyon dolar ile haftanın en çok izlenen filmi oldu. ABD’de 175. milyon dolar hasılat elde eden The Rise of Skywalker, ABD dışında ise 198 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece vizyondaki ilk hafta sonunda toplam 373.5 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu. 2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens, gişedeki ilk hafta sonunda 529 milyon dolar hasılat elde etmişti. 2017 yılında vizyona giren The Last Jedi ise 451 milyon dolar.

Vizyondaki ikinci haftasında, ikinci sırada yer alan Jumanji: The Next Level 26.1 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken, rekorlar kıran Frozen II 12.3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Vizyona yeni giren Cats filmi ise beklentilerin altında kalarak 6.5 milyon dolarla listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Yine haftanın yeni ve iddialı filmlerinden biri olan Bombshell (Skandal) gişede 5.1 milyon dolarlık açılış yaparak, beklentilerin çok altında kalan filmlerden biri oldu. İşte ABD Box Office listesi…

5 - Knives Out 6.1 milyon dolar
6 - Bombshell 5.1 milyon dolar
7 - Richard Jewell 2.6 milyon dolar
8 - Queen & Slim 1.9 milyon dolar
9 - Black Christmas 1.8 milyon dolar
10 - Ford v Ferrari 1.8 milyon dolar


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Anahtar Kelimeler:
ABD Box Office rakamları Star Wars: The Rise of Skywalker

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aynı Game Of Thrones gibi Star Wars serisinin de sonunda içine ettiler, hem hızlı gelişti olaylar hemde saçma sahneler vardı, yazık ettiler böyle bitmemeliydi ...!
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