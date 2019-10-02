Mynet Trend

Star Wars’un yıldızından Ivanka Trump’a: 'Sahtekar'

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ivanka Trump 'Güç, benim ailemde' dedi, Mark Hamill 'Sizde güçlü olan sahtekarlık' diye düzeltti.

Star Wars’un yıldızından Ivanka Trump’a: 'Sahtekar'

Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından kocası Jared Kushner ile 3 çocuğunun yer aldığı fotoğraf paylaştı. Ivanka Trump’ın paylaşımında yazdığı Star Wars göndermesi, filmin yıldızı Mark Hamill’i çileden çıkardı.

ABD’de azil süreciyle boğuşan Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, Mark Hamill’in yaptğı yorumla bir anda gündeme geldi. Ivanka Trump, çocuklarından birinin Yıldız Savaşları askerlerinin kostümünü giydiği görülürken, Ivanka da serinin "May the force be with you" (Güç sizinle olsun) sloganına atıfla, "The Force is strong in my family" (Güç, benim ailemde güçlüdür) yazdı.

Yıldız Savaşları'nın temel karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, bir Trump muhalifi olarak, Ivanka'nın tweetine kayıtsız kalmadı.

Ivanka’ya 'Yanlış yazmışsın' diye tweet atan Hamill, Ivanka’nın ‘force’ yerine aslında ‘fraud’ (sahtekarlık) yazması gerektiğini ima etti. Mark Hamill’in bu paylaşımı kısa süre içinde yüzbinlerce beğeni aldı.


PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Haluk Bilginer'li Alex Rider dizisinin ilk tanıtımı yayınlandıHaluk Bilginer'li Alex Rider dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
Ödüllü Türk yönetmene Amazon’dan teklifÖdüllü Türk yönetmene Amazon’dan teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıvanka trump mark hamill Star Wars

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

NASA tek tek kayıt altına aldı! Kızıl Gezegen'in gizemli sesleri

NASA tek tek kayıt altına aldı! Kızıl Gezegen'in gizemli sesleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Bilginer'li Alex Rider dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Haluk Bilginer'li Alex Rider dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Ödüllü Türk yönetmene Amazon’dan teklif

Ödüllü Türk yönetmene Amazon’dan teklif

Antalya Film Festivali Kurmaca Work in Progress adayları belirlendi

Work in Progress adayları belirlendi

7. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

7. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

Ankara sokakları Engelsiz Filmler Festivali ile renklendi

Ankara sokakları renklendi

Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısı yayınlandı

Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.