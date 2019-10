Star Wars’un yıldızından Ivanka Trump’a: 'Sahtekar'

Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından kocası Jared Kushner ile 3 çocuğunun yer aldığı fotoğraf paylaştı. Ivanka Trump’ın paylaşımında yazdığı Star Wars göndermesi, filmin yıldızı Mark Hamill’i çileden çıkardı.

ABD’de azil süreciyle boğuşan Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, Mark Hamill’in yaptğı yorumla bir anda gündeme geldi. Ivanka Trump, çocuklarından birinin Yıldız Savaşları askerlerinin kostümünü giydiği görülürken, Ivanka da serinin "May the force be with you" (Güç sizinle olsun) sloganına atıfla, "The Force is strong in my family" (Güç, benim ailemde güçlüdür) yazdı.

The Force is strong in my family. ⭐️ pic.twitter.com/oT0jFfy5Lb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 29, 2019

Yıldız Savaşları'nın temel karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, bir Trump muhalifi olarak, Ivanka'nın tweetine kayıtsız kalmadı.

Ivanka’ya 'Yanlış yazmışsın' diye tweet atan Hamill, Ivanka’nın ‘force’ yerine aslında ‘fraud’ (sahtekarlık) yazması gerektiğini ima etti. Mark Hamill’in bu paylaşımı kısa süre içinde yüzbinlerce beğeni aldı.