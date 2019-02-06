Steam’de Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Başladı!

Steam platformunda yeni bir indirim dönemi başladı. Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri ismiyle yüzlerce oyunun çok uygun fiyatlara düştüğü bu indirimleri kaçırmayın!

11 Şubat tarihine kadar sürecek olan indirimlerde ilk 60 TL’lik satın alımınıza 10 TL indirim de veriliyor. Ayrıca Steam hesabınıza giriş yaparak açabileceğiniz bir kırmızı zarf da mevcut. Bu zarfın içinden çıkan jetonlarla bazı özel eşyalar, sohbet emojileri ve profil arka planları gibi şeylere sahip olabilirsiniz

İşte indirime giren oyunlardan bazıları;

Assassin’s Creed Origins – 101 TL

Far Cry 5 – 77 TL

NBA 2K19 – 66 TL

GTA 5 – 84 TL

Rainbow Six Siege – 52 TL

