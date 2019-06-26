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Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı

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TEKNOLOJİ  | 26.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

PC oyuncularının merakla beklediği Steam’in Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Bu kampanya kapsamında binlerce oyunda yüzde 80’e varan indirimler yapan Steam, bu yıla da damgasını vurmak için kolları sıvadı.

Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı

25 Haziran 2019 Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan bu indirim kapsamında henüz hangi oyunların indirime gireceği açıklanmadı.

9 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek olan bu indirim furyasında çok dikkatli olmanızı öneriyoruz. Çünkü fiyatlar dip yaptığı için oynamayacağımız oyunu bile bu indirim furyalarında satın alıyoruz.

Steam’in indirimlerini değerlendirirken, ince eleyip sık dokumak gerekiyor.

Steam indirimleri başladığında siz değerli takipçilerimiz için bu kampanyada alınabilecek ve değerlendirmeniz gereken oyunları bir araya getireceğiz. Bu süreçte biraz beklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

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