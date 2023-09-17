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Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek? Türkiye A Milli Takım teknik direktörü ne zaman açıklanacak?

17.09.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevden alınması sonrası yerine kimin geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı açıklandı. Milli Takımda bir dönem sona erdi. Peki, Stefan Kuntz'un yerine kim gelecek? Türkiye A Milli Takım teknik direktörü ne zaman açıklanacak?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelmesi beklenen isimler şimdiden yazılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'u gönderdi. Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takım'a Teknik Direktör arayışında adı geçen isimler arasında yer alıyor. Birçok kişi internette "Türkiye A Milli Takım teknik direktörü ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI MI?

Stefan Kuntz için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cesur bir hamle geldi.

60 yaşındaki Alman teknik direktörü görevden alan TFF, yeni hoca için hiç vakit kaybetmeden arayışlarına başladı.

STEFAN KUNTZ'UN YERİNE KİM GELECEK?

Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile berabere kalınması sonrası özel maçta Japonya'ya da yenilmesi bardağı taşırdı. Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından yerine kimin geleceği sporseverler tarafından merak edildi.

Kuntz'un yerine gelecek isimler olarak Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın ön plana çıkıyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella'nın da adı bu görev için anılıyor.

A MİLLİ TAKIM YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım yeni teknik direktörünün önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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