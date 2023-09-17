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Stefan Kuntz kimdir, nereli ve kaç yaşında? A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevden alındı!

17.09.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. Milli Takımda bir dönem sona erdi. , Alman teknik direktör bu gelişme sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Stefan Kuntz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte A Milli Takım'da görevden alınan ünlü Teknik Direktör Stefan Kuntz'un hayatı ve biyografisi...

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile berabere kalınması sonrası özel maçta Japonya'ya da yenilmesi bardağı taşırdı. Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verildi. TFF'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte Stefan Kuntz hakkında merak edilenler...

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962'de Almanya'nın Neunkirchen kentinde doğan Alman teknik adam Stefan Kuntz, futbola doğduğu şehrin kulübünde başladı. 1981'de Neunkirchen U19'dan B. Neunkirchen'in yolunu tuttu.

1983'te ise Bochum ile anlaşan Stefan Kuntz, 1986'da ise Bay Uerdingen'e transfer oldu. Burada da 3 yıl oynayan Stefan Kuntz, 1989'da 1. FC K'lautern ile anlaştı.

1995 yılında Beşiktaş'a transfer olan Stefan Kuntz, 1 yıl sonra da Bielefeld'in yolunu tuttu. 2 yıl da burada futbol oynadıktan sonra Bochum'a geri dönen Stefan Kuntz, 1999'da futbolculuğu bıraktı.

STEFAN KUNTZ'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktör olarak ilk deneyimini futbola başladığı doğduğu şehrin takımı Neunkirchen ile 1999'da yaşayan Stefan Kuntz, 2000-2002 yılları arasında ise Karlsruhe'yi çalıştırdı. 2003'te ise Waldh. Mannheim'i yöneten Stefan Kuntz, LR Ahlen'in başına getirildi.

2005-2006 sezonunda ise TuS Koblenz'te sportif müdür olarak görev alan Stefan Kuntz, 2006-2008 yıllarında futbolu bıraktığı Bochum kulübünde sportif müdür olarak çalıştı. 2008-2016 yılları arasında ise 1.FC K'lautern'de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Stefan Kuntz, 2015-2016'da ise DFL'de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

2016'da ise Almanya U21 takımının teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, 2021'de Almanya A Millî Futbol Takımında göreve başladı. Burada ise 3 maç takımının başında kalabildi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınmasının ardından özel maçta Japonya'ya mağlup olması sonrası Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verildi

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