Stefan Kuntz ikna etti, Schalke 04'lü Mehmet Aydın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı! Mehmet Aydın kimdir?

Mehmet Aydın, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyledi.

STEFAN KUNTZ İKNA ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, “Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadesini kullandı.

Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Aydın, Nisan 2021’de ilk kez forma giydiği Bundesliga’da 19 maçta oynadı.

Aydın, Almanya’nın genç milli takımlarında da forma giydi. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Aydın, sağ ayağını kullanıyor.



