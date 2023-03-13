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  4. Stefan Kuntz ikna etti, Schalke 04'lü Mehmet Aydın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı! Mehmet Aydın kimdir?

Stefan Kuntz ikna etti, Schalke 04'lü Mehmet Aydın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı! Mehmet Aydın kimdir?

13.03.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’te forma giyen Mehmet Aydın’ın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı bildirildi.

Stefan Kuntz ikna etti, Schalke 04'lü Mehmet Aydın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı! Mehmet Aydın kimdir?
Mehmet Aydın

Mehmet Aydın

ALM Almanya
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Schalke 04
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Mehmet Aydın, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyledi.

STEFAN KUNTZ İKNA ETTİ

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, “Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadesini kullandı.

Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Aydın, Nisan 2021’de ilk kez forma giydiği Bundesliga’da 19 maçta oynadı.

Aydın, Almanya’nın genç milli takımlarında da forma giydi. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Aydın, sağ ayağını kullanıyor.


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