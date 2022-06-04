SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz, Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti

Stefan Kuntz, Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti

04.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe’nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Stefan Kuntz, Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında bu akşam Faroe Adaları ile 21.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dün gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 4 numaralı sahada yapılan ve basına açık gerçekleştirilen idmanda tüm futbolcular yer aldı. Alman teknik adam, istasyon çalışması sırasında, Fenerbahçeli Serdar Dursun’un ligde attığı penaltı vuruşunu taklit etti. Kuntz’un bu hareketi, antrenmanı izleyenler ve teknik heyete eğlenceli anlar yaşattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında ilginç an! Kendisine sorulan soruya...Canlı yayında ilginç an! Kendisine sorulan soruya...
Rıza Çalımbay, Salah'ın yeni hocası oluyor!Rıza Çalımbay, Salah'ın yeni hocası oluyor!
Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Fatih Terim'in yeni adresi bambaşka olabilir!

Fatih Terim'in yeni adresi bambaşka olabilir!

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Fenerbahçe'de büyük gün! Salona girer girmez...

Fenerbahçe'de büyük gün! Salona girer girmez...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.