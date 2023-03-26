SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz'tan açıklama geldi! A Milli Takım'da 'oruç krizi!' Oyuncular isyanda...

Stefan Kuntz'tan açıklama geldi! A Milli Takım'da 'oruç krizi!' Oyuncular isyanda...

26.03.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Takım için oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda oruç tutan futbolcunun Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kendilerine karşı tutumlarından rahatsız olduğu, teravih namazı saatinde ekstra idman koyması sebebiyle şikayetçi olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Stefan Kuntz'tan açıklama geldi! A Milli Takım'da 'oruç krizi!' Oyuncular isyanda...

Son olarak oynadığı Ermenistan mücadelesini 2-1 kazanarak moral depolayan A Milli Takım'da geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Ay-yıldızlılar'da Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan oyuncular Stefan Kuntz'un tutumlarından dolayı şikayetçi olduğu iddia edildi.

İDMAN SAATLERİ...

563

Öte yandan 61 Saat'in haberine göre; Oyuncuların teravih namazına gitmek istediği saate analiz ve ekstra oyun koyan Kuntz'un bu kararı oyuncuların tepkisini çektiği iddialardan bir diğeri.

Trabzonsporlu Abdülkadir ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın bu sebeple maç kadrosuna alınmadığı öne sürülürken, yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun da bu nedenden ötürü yedek kaldığı iddialar arasında.

"ÇOK SAYIDA OYUNCU VAR"

629a001e86b2450cb8a0d1b1

Kuntz, Ermenistan mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili "Kulüp içinde belki 3-4 kişi oyuncu oruç tutuyor. Fakat Milli Takım düzeyince birçok oyuncuyla beraber olunca takıma etkisi biraz daha fazla oluyor" açıklamasını yapmıştı.

"SAYGI GÖSTERİYORUM"

stefan-kuntz-1665640_2

Karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz'a, "Bazı futbolcuları oynamasında, oynamamasında, kadro dışı kalmasında oruç tutup tutmamasına yönelik iddialar var." şeklinde bir soru yöneltildi.

Kuntz, "Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Ben kadro belirlerken oruçlu olmalarına göre karar vermemi nereden çıkarıyorsunuz? Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarak kurarım. Bu doğrultuda ilk 11'i seçerim. Ben severek buradayım. Ben bu duruma saygı gösteriyorum. Oruç tutmaları, kadroyu belirlemem yönünde bir durum teşkil etmiyor." sözleriyle yanıtladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...
Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...
Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!
Anahtar Kelimeler:
Oruç iftar Stefan Kuntz son dakika idman aday galatasaraylı da,

En Çok Okunan Haberler

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri

Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Galatasaray'dan ayrılan Marcao için ezeli rakip iddiası!

Galatasaray'dan ayrılan Marcao için ezeli rakip iddiası!

Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'

Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.