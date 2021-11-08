Stefan Kuntz'tan olay açıklamalar

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi TRT Spor'a konuştu. Kadro seçiminden söz eden Kuntz, iki maçtaki oyun felsefesini de açıkladı.

"NE KADAR ATARSAK O KADAR"

Cebelitarık maçında öncelikli hedefimiz galibiyet olacak. Kazanmak istiyoruz. Ne kadar gol atabilirsek o kadar atmak istiyoruz.

"KADRO 20+3 KİŞİ OLUR"

Bir önceki kadroda 26 kişi açıkladık. Benim ilk kampımdı. Çok oyuncu görmek istedim. Kadro açıklama yaklaşımım 20+3 olur. Takım ruhu için bunun daha doğru olduğuna inanıyorum.

İRFAN VE YUSUF NEDEN YOK?

Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı. Geçen açıkladığımız kadroda Yusuf ve Serdar Aziz yok. Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takımında son haftalarda fazla süre alamadı. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini geri alıp bize Mart ayında daha faydalı olacağını düşünüyorum.

"İHTİYAÇ OLURSA ÇÖZÜM BULURUZ"

Bu kadroda 24 kişi açıkladık. Ozan Kabak'ı çıkarmak durumunda kaldık. Bizim de kafamızda bazı çözümler var, şu an 3 stoperimiz var ama insanlar dar kadromuz olduğunu düşünmesin. İhtiyaç olursa çözümler bulabiliriz.

ERSİN DESTANOĞLU

Sinan Bolat ile ilgili kararı kaleci antrenörümüzle verdik. O noktada Sinan'ın ayaklarını daha iyi kullandığını görmüştük. Bu durumda Sinan beklentilerimize cevap verdi ve aramızda. Altay'ın da sakatlığı olduğundan Ersin'i kadromuza dahil ettik.

KENAN, ÇOK TUTKULU OYUNCU

Kenan merkez santrafor oynayan bir oyuncu. Ben kendisini çok tutkulu bir oyuncu olarak görüyorum. Parmağı kırıldığında bize milli takım için oyanamk istediğini ve Norveç maçında oynadıktan sonra kulübüne dönmek tedavi olmak istediğini söyledi. Bu çok güzel bir yaklaşımdı. Karadağ maçında 1-0 öndeyiz diyelim ve Kenan'ı oyuna aldık. Her şeyini sahada verip, savunma anlamında katkı sağlayacak, ileride fayda verecek bir oyuncu. Takım ruhunu sağlarken de birlikteliği bozmamak da önemliydi.

"İRFAN İÇİN PEREIRA İLE KONUŞTUM"

İrfan konusu ise, Vitor Pereira ile konuştum. Görüşmeler neticesinde kararımız bu yönde oldu.

FERDİ KADIOĞLU

Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da görüştük. Bundan sonra Mart ayında maçlarımzı olacak. Kendisine anlattık, verimli geçti. Bir daha konuştuk sonra, biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve Kasım ayında değil ama Mart ayında karar vereceğini söyledi.

"TEK AMAÇLARI MUTLU ETMEK"

Şu ana kadar çalıştığım bütün Türk oyuncular ülkesi ve milli takımları için oynamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. Tek amaçları var Türk insanını mutlu etmek. Oyuncularımız bu kadar sevginin yanı sıra ailelerden medyadan arkadaşlarından aileden gelen mesajlardan dolayı baskı yaşıyorlar.

TAKIM RUHU

Takım ruhu diye hep söylüyoruz, takım ruhu güçlenince baskının da takımca paylaşılması durumu oluyor. Bütün takıma gelince yük dağılıyor, iş kolaylaşıyor.

"HEPİMİZE LİDER LAZIM"

Lider lazım, hepimize lazım. Burak Yılmaz saha içinde ve dışında bir lider. Başka liderler de var. Hakan da yüksek sesle duyurmasa da daha çok varlığıyla bunu hissettiriyor. Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü de öyle. Genç oyunculara da bunun için yol açmak istiyorum. Kalecilerimizin de liderlik yapması önemli, defanslara liderlik yapmalılar, geri gel, çık gibi değil de somut tavsiyeler vermeliler

YABANCI OYUNCU SINIRI

Yabancı oyuncu konusunda genç oyuncu gelişimi hedeflendiğine inanıyorum. TFF, amatör kulüpler, Süper Lig takımları tartışma içerisinde argümanlarını ortaya koymalı ve ortak noktada buluşulmalı. Yabancı unsuru tek bir sorun, bununla her şeyi değiştiremezsiniz. Konunun uzmanları ortak bir noktada buluşmalı.

"ALT LİGLERİ TAKİP EDECEĞİM"

Alt ligler bizim için de önemli. Almanya'da genç takımı çalışırırken, 2. Bundesliga'dan alıyordum. Kasım ayından sonra oyuncu yetiştirme felsefesi olan takımlara odaklanacağım. yardımcılarım da maçları izleyebiliyor, bir bakmışsınız yardımcılarım bazı maçlarda takip edebilirler, tabii ki ben de takipte olacağım.

KUNTZ TAKIMI MI, ALMAN DİSİPLİNİ Mİ?

Ben Türkiye'de oyuncularımın özgür ve bir Türk tarzı oyun sergilemesinden yanayım.

"KAPALI KUTU DEĞİLİZ"

Milli takım kapalı kutu değil. Öyle lanse etmenin anlamı yok. Siz ancak gördüğünüz ortamlarla ilgili doğru haber yaparsınız, olmadığınız ortamda yazarsanız spekülasyon olur. Bizim medyaya bunu kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Kafamızda şöyle bir düşünce var. Bütün maçlar bitince basın toplantısı yaparak geçirdiğimiz 4 eleme maçının değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Kaybetsek dahi 1-2 gün sonra tüm maçlar bitince bu toplantıyı yapacağım.

