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Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu

22.09.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un TFF'den alacağı maaş belli oldu. Kuntz'un sözleşmesinde tazminat maddesi bulunuyor mu? İşte haberin detayları...

Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım 'ın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz'u getirdiğini pazartesi günü resmen duyurdu. Milli takım teknik direktörleri her defasında aldıkları maaşlarla da futbol kamuoyunu meşgul ediyorlar. Özellikle başarısız sonuçlar alındığında maaş ve primler manşetlere taşınıyor.

NE KADAR KAZANACAK?

Peki yeni teknik direktör Stefan Kuntz, TFF'den yıllık ne kadar maaş alacak? Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Ancak Alman hoca maaşını Euro cinsinden alacak. Alman hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunuyor.

YARISI KADAR MAAŞ

Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık 3.2 milyon Euro'ya sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki Euro'nun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da 20 milyon 800 TL'ye tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı. Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık 30 milyon liraydı. Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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