Stevan Jelovac 32 yaşında yaşam savaşını kaybetti

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de forma giyen ve kısa bir süre önce felç geçiren Stevan Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediye ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen, kariyerine Yunanistan'ın AEK takımında devam eden Stevan Jelovac, bir ayak bileği yaralanmasından sonra bireysel olarak antrenman yaparken beyin kanaması geçirdi. Daha sonra felç geçirdiği açıklanan Jelovac, 14 Kasım'dan beri sürdürdüğü yaşam savaşını kazanamadı.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, 2017-2019 yılları arasında kırmızı siyahlı formayı giyen eski oyuncusu vefat eden Stevan Jelovac hakkında konuştu.

Jelovac'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Boray Dai; "Samimi insandı. İçtendi. Şakalaşmayı severdi. Türkçe konuşurdu bizimle. "Baba" diye yanımıza gelirdi. Hırslı biriydi. Maç kazanmak için gözünü karartır elinden geleni yapardı. Dürüsttü. Bugüne kadar burada çalıştığım en iyi yabancı oyunculardan biriydi. Karakter olarak çok düzgündü. Hiç bir şeyi sorun yapmazdı. Yeri geldiğinde masaya yumruğunu vururdu kulübü kollamak adına. Bir Türk gibiydi. Bizden bir farkı yoktu." dedi.

