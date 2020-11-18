Stjepan Tomas: Rizespor’da devam ederim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bir televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tomas programda ‘Hep futbolculara soruyoruz, sizin bir hedefiniz var mı?’ sorusuna "Türkiye’de uzun yıllar çalışmak işitiyorum" dedi. ‘Sözleşmeniz de var mı? Hırvat milli takım çağırırsa giderim diye’ sorusunu yöneltince Tomas kendisine "Çaykur Rizespor’da devam ederim" cevabını kullandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA



