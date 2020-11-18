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Stjepan Tomas: Rizespor’da devam ederim

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 18.11.2020 08:18 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas kendi ülkesi olan ‘Hırvatistan’ın milli takımından teklif gelse ne yaparsınız ?’ sorusuna "Çaykur Rizespor’dan devam ederim" diyerek cevap verdi.

Stjepan Tomas: Rizespor’da devam ederim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bir televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tomas programda ‘Hep futbolculara soruyoruz, sizin bir hedefiniz var mı?’ sorusuna "Türkiye’de uzun yıllar çalışmak işitiyorum" dedi. ‘Sözleşmeniz de var mı? Hırvat milli takım çağırırsa giderim diye’ sorusunu yöneltince Tomas kendisine "Çaykur Rizespor’da devam ederim" cevabını kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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