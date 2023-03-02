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STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

02.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Deprem sonrasında yardım tırı hazırlayarak bölgeye gönderen Van Kadim Aşiretler Federasyonu, bugüne kadar 20 tır kuru gıda ve kıyafet yardımında bulundu.

Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderilen tırlarda su, battaniye, çocuk bezi ve yaşam malzemeleri yer aldı.

MÜHENDİSLER VE MİMARLAR DERNEĞİ

Mühendisler ve Mimarlar Derneği, depremlerin ardından üyeleriyle birlikte yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda deprem bölgesine acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya başlayan dernek 3 bin 680 parça gıda ve giyim ürününü Başakşehir Kaymakamlığı aracılığıyla AFAD'a teslim etti.

Dernek üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurarak, hasar tespit çalışmalarında da yer aldı.

ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı, depremin ardından profesyonel arama-kurtarma ekipleriyle deprem bölgesine intikal etti.

Vakıf, 1000'den fazla gönüllüsüyle ulaşımı zor olan kırsal bölgeler başta olmak üzere depremden etkilenen birçok noktaya yardım ulaştırdı.

Vakıf bu kapsamda 10 adet yardım tırı, 38 minibüs, 35 dağıtım aracı ile yardım götürürken, 5 farklı noktada sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren vakıf, sıcak yemek, gıda ve birçok ihtiyaç maddesini afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

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