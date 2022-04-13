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Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things 4.sezon yayınlanacak mı?

13.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things hayranları merakla 4. sezondan gelecek güzel haberleri bekliyor. Dizi, dünya çapında hatr-ı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı. Fantastik türde olan Stranger Thing dizisinin her sezonu hayranlıkla izleniyor. İşte Stranger Things izleyicisinin uzun süredir sabırsızlıkla beklediği 4. sezon haberleri!

Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things 4.sezon yayınlanacak mı?

Stranger Things dizisinin tüm dünyada ve tabiiki Türkiye'de de hayranları mevcut. Dizi yayınlandığı ilk sezondan itibaren izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile Stranger Things dikkatleri üzerine çeken bir yapım. Her sezon haberleri merakla ve büyük bir iştahla takip ediliyor. İzleyicilerin beklediği 4. sezona dair haberler çıkmaya başladı. İşte araştırılan Stranger Things 4. sezon haberlerinin ayrıntılı hali...

STRANGER THİNGS 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix orijinal dizisi Stranger Things’in dördüncü sezonundan yeni bir fragman yayınlandı.

Stranger Things, üç yıllık uzun bir sürenin ardından dördüncü sezonuyla izleyicisine geri dönüyor. Sezonun ilk bölümü 27 Mayıs 2022’de yayınlanacak. İkincisi ise 1 Temmuz’da yayına girecek.

STRANGER THİNGS 4. SEZONDA NELER OLACAK?

Deadline’ın Contenders Television panelinde konuşan dizinin yaratıcısı Duffer kardeşlerin aktardığına göre yeni sezon dizinin en uzun sezonu olacak ve hiçbir bölüm bir saatin altında olmayacak.

STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

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Netflix Stranger Things dizisi
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