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Stranger Things dizisinin yıldız Millie Bobby Brown itiraf etti! "18 yaşına girdikten sonra birçok cinsel içerikli..."

14.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things dizisinin yıldız Millie Bobby Brown geçtiğimiz şubat ayında 18 yaşına girdi. tranger Things'in Eleven'i Millie Bobby Brown, yeni yaşıyla beraber daha fazla cinsel içerikli yorumlar aldığını itiraf etti.

Stranger Things dizisinin yıldız Millie Bobby Brown itiraf etti! "18 yaşına girdikten sonra birçok cinsel içerikli..."

Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things'in Eleven'i Millie Bobby Brown, The Guilty Feminist podcast’ine katıldı. Brown, programda artık internette kişisel hiçbir şey paylaşmadığın söyledi.

Stranger Things'in Eleven'i Millie Bobby Brown 18 yaşına girdikten sonra kendisine gelen mesajları anlattı. 18 yaşına girmesiyle sosyal medyada birçok cinsel içerikli yorum aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, “18 yaşıma bastığım son birkaç haftada kesinlikle bununla daha fazla uğraşıyorum” dedi.

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Aktris, Hollywood’daki deneyiminin “dünyada neler olup bittiğinin ve genç kızların nasıl cinselleştirildiğinin iyi bir temsili” olduğunu sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi
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