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Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown'dan tepki çeken paylaşım

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ÜNLÜLER  | 15.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Diziden kazandığı servetle gündeme gelen Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, 'sahte' makyaj temizleme videosu tepki çekince özür diledi. Ancak güzel oyuncunun özür dilemesi de takipçilerini tatmin etmedi.

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown'dan tepki çeken paylaşım

Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendi markasına ait ürünlerle uyguladığı cilt bakımını video çeken Millie Bobby Brown’un yüzünde hala makyaj olduğu görüldü.

Gelişmelerin ardından Brown, cilt bakım ürünlerini yüzüne uyguluyormuş gibi yaptığı video nedeniyle hayranlarından özür dilemek zorunda kaldı.

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Stranger Things dizisinin başrol oyuncusu Brown, “hala öğrenme aşamasında olduğunu” söyledi ve “geri dönüşler” için minnettarlığını dile getirdi.

Brown, Instagram’da yaptığı paylaşımda şun ifadeleri kullandı: "Bu sektörü daha iyi tanıma sürecindeyim ve rutinlerimi paylaşmanın en iyi yolunu hala öğreniyorum. Ben bir uzman değilim. O gece için kişisel bakım uygulamamın benzerini gösteren hızlı bir video çekmenin iyi olacağını düşündüm. Ama aktarılan bu olmadı. Düşüncelerinizi paylaşmaya devam edin, ben de devam edeceğim!"

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YOUTUBE'DAN KALDIRMADI

Instagram’dan kaldırılan ancak YouTube’da yer almaya devam eden videoda Brown, hayranlarına kendi cilt bakım markasına ait yüz spreyi, peeling, yüz temizleme jeli, nemlendirici ve dudak nemlendiricisi ürünlerini nasıl kullandığını göstermeye çalışıyor.

Ürünleri cildine uygularmış gibi elleriyle yüzünü ovalayan oyuncunun makyajının videonun sonunda bozulmadığı ve başlangıçtakiyle neredeyse aynı olduğu görülüyor.

Stranger Things dizisinin 15 yaşındaki oyucnusu Millie Bobby Brown diziden yeni sezon için 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Millie Bobby Brown Stranger Things

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