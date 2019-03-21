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Stranger Things severler buraya! Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

serpıl.hanoglu serpıl.hanoglu
SİNEMA TV  | 21.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Netflix, bugün hem Stranger Things'in üçüncü sezonunun yayın tarihini hem de fragmanını paylaştı.

Stranger Things severler buraya! Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

Netflix‘in son zamanlarda ilgiyle izlenen Stranger Things'in üçüncü sezonunun yayın tarihini hem de fragmanını paylaştı. Merakla beklenen dizinin yeni senonunda neler olacak, izleyiciyi neler bekliyor? Tüm detaylar haberimizde..

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STRANGER THİNGS'İN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netfix'in heyecanla takip edilen dizisi Stranger Things’in üçüncü sezonunun 4 Temmuz’da yayınlacağı kesinleşti. Fragmanda da görebileceğiniz gibi “Bir yaz her şeyi değiştirebilir.” motto olarak belirlenmiş. Fragmanda hemen hemen sevdiğimiz tüm karakterleri görebiliyor ve yeni sezondan detaylar yakalayabiliyoruz. Üçüncü sezonda da Upside Down’da karşımıza çıkan canavarlara bolca yer verilecek gibi duruyor. Stranger Things, yeni sezonda da doğaüstü ve insani tehditlerle dolu. Ana karakterler yaşlanmaya devam ettikçe, ergenlik karmaşası ve arkadaşlık ilişkileri, bu sefer Upside Down’dan çıkan her canavardan daha tehlikeli olacak gibi de duruyor.

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BAŞROL OYUNCULARI TAM KADRO YENİ SEZONDA

Dizinin başrol oyuncuları Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp ve Joe Keery yeni sezonda da izlemeye devam edeceğimiz isimler arasında yer alıyor.
İşte 4 Temmuz’da yeni sezon bölümlerinde Stranger Things dizisinin fragmanı:

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