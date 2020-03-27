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Stresi azaltmaya yarayan 5 bitki çayı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yoğun bir stres altında olduğumuz şu günlerde sakinleşmek için bitki çaylarından destek alabiliriz. Sakinleştirici etkisi sayesinde biraz olsun sizi yatıştıracak 5 bitki çayı hazırladık, buyursunlar.

Stresi azaltmaya yarayan 5 bitki çayı

Koronavirüs salgını psikolojik sağlığımız üzerinde de olumsuz etkiler bırakabiliyor. Sosyal hayattan izole olmak, evlere kapanmak, sevdiklerimizle görüşememek, hastalığın yayılma hızı ve belirsiz işleyen süreç devam ettikçe psikolojik olarak da etkileniyoruz. Bu dönemi en az hasarla atlatmak için yapmamız gereken şeyler; "Virüs sonrası hayatımızda ne gibi değişikler yapacağımızı belirlemek, nerelere gideceğimizi planlamak, kimleri ziyaret etmek konularına odaklanmak" olabilir. İnanın bunları düşünmek yaşadığımız şu zamanı daha anlamlı kılıyor.

Salgın döneminde stres yapmamak gerçekten mümkün değil. Eminim herkesin içinde bu salgın ne zaman geçecek kaygısı bulunuyor ve hepimiz sevdiklerimize sağlıklı bir şekilde kavuşmak için gün sayıyoruz. Şimdi bu stresli günlerin yükünü azaltmak için evimizde kaldığımız sürece şifalı bitkilerden, bitki çaylarından destek alacağız. Bahsedeceğimiz bu 10 bitki çayı üzerinizdeki stres yükünü alarak pamuk gibi hafiflemenize yardımcı olacak. Ancak bu kurala dikkat etmelisiniz; herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, kronik bir rahatsızlığınız, alerjik durumunuz söz konusuyla bitki çaylarından kesinlikle uzak durmalısınız. Hamile ve yeni doğum yapanlar da bitki çaylarından uzak durmalı. Sağlığınız yerinde olsa bile bitki çaylarını tüketmeden önce doktorunuzdan onay almalısınız.

LAVANTA ÇAYI

Çok çok eski zamanlarda lavanta çayı, hastanelerde rahatlamak amacıyla kullanılırdı. Sakinleştirici özelliğe sahip olan lavanta çayı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahiptir. Eğer uyku sorunu da yaşıyorsanız lavanta çayından destek alabilirsiniz.

ADAÇAYI

Günde 2 fincan adaçayı içerek sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve kolay bir şekilde uykuya geçebilirsiniz. Yatıştırıcı etkisi sayesinde sakinleşmeniz mümkün. Antioksidan kaynağı olan adaçayı aynı zamanda vücudunuzdaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

MEYANKÖKÜ ÇAYI

Meyankökü çayı, vücutta antidepresan etkisi yaratır, etkili bir rahatlama sağlar. Meyankökü çayı bu çaylar arasında en etkili olanıdır.

NANE ÇAYI

Stres ve yorgunluk sonrası öne çıkan ağrılar üzerinde olumlu sonuçlar gösterir nane çayı.

SARI KANTARON ÇAYI

Sarı kantaron üzerinde yapılan çalışmalar, bitkinin sakinleştirici etkisini ortaya koymuştur. Sakinleştirici etkisi sayesinde Avrupa'da en çok tüketilen bitki arasında yerini alır.


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