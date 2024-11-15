Stüdyoda gerilim! Sergen Yalçın'ın ''Senin boyunu aşar, sen işine bak!" sözlerinin ardından taraftarlar da devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KAFA Sports programında Sergen Yalçın'ın Muslera çıkışı çok konuşulmuştu. Jose Mourinho hakkında konuşan Muslera'ya cevap veren Sergen Yalçın'ın sözleri kısa süre içinde gündem olmuştu.

MUSLERA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Mourinho'ya, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türkiye’deki futbolu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" demişti.

"SENİN BOYUNU AŞAR! SEN İŞİNE BAK

Sergen Yalçın, "Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Sen işine bak. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz." demişti.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Galatasaray taraftarı, Sergen Yalçın'ın bu sözleri sonrası eleştiri bombardımanına tuttu.