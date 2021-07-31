Stuttgart-Barcelona maç sonucu: 0-3

Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Barça, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Katalan ekibinin gollerini 21. dakikada Mamphis Depay, 36. dakikada Yusuf Demir ve 73. dakikada Ricard Puig kaydetti. Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu böylelikle, Barça formasıyla ilk golünü atmış oldu.

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