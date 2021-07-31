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Stuttgart-Barcelona maç sonucu: 0-3

31.07.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, özel maçta Alman ekibi Stuttgart'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Katalan ekibinin ikinci golünü Türk asıllı Avusturya futbolcu Yusuf Demir kaydetti.

Stuttgart-Barcelona maç sonucu: 0-3

Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Barça, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Katalan ekibinin gollerini 21. dakikada Mamphis Depay, 36. dakikada Yusuf Demir ve 73. dakikada Ricard Puig kaydetti. Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu böylelikle, Barça formasıyla ilk golünü atmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir
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