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Şu anda nasıl yazılır, şu anda yazımı nasıl olmalıdır? Şu anda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde en yaygın şekilde kullanılan kelimelerden biri de şu anda kelimesidir. Sıklıkla kullanıldığından dolayı da doğru yazılışı merak edilir. iki ayrı sözcükten oluşan kelime hakkında en çok merak edilen konular ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığıdır. Türk Dil Kurumunda kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları bulunur. Yazımı karıştırılan kelimeler için TDK sözlükleri kullanılabilir. Peki, şu anda yazımı nasıl olmalıdır?

Şu anda nasıl yazılır, şu anda yazımı nasıl olmalıdır? Şu anda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bulunan kelimelerin bazıları bitişik bazıları ise ayrı yazılır. İki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşan kelimelerden biri de şu anda kelimesidir. Kafa karışıklığına sebep olan kelimelerden biri olan şu anda sözcüğü bir eylemin ne zaman yapıldığını bildirdiğinden dolayı cümle içinde zaman zarfı olarak kullanılır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan zaman zarflarının ise başında gelir.

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Şu anda nasıl yazılır?

Şu anda sözcüğünün sonunda bulunan "-da" bağlaç değil bulunma durumu ekidir. Bu sebeple an kelimesi ile bitişik yazılması gerekir. Şu anda Türk Dil Kurumuna göre şimdiki zamanı bildiren ve vurgulayan anlamlarında kullanılır. "Şu anda ayrı mı yazılır?" pek çok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır. Türk Dil Kurumuna bakıldığı zaman bu kelimenin yalnızca tek bir doğru yazımı vardır. Kelimenin doğru yazılışı şu anda şeklinde olmalıdır. Ayrı yazılması gereken kelimeler arasında bulunan şu anda TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman cümle içinde ayrı yazılır. Kelimede bulunan şu işaret sıfatıdır ve işaret sıfatı her zaman diğer kelimelerden ayrı yazılır.

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Şu anda bitişik mi yazılır?

Şu anda sözcüğü ile ilgili kafa karıştıran konulardan biri bitişik mi yazılır konusudur. Kelime çoğu kişi tarafından birleşik yazılsa da doğru yazım şekli ayrı yazıldığı şeklidir. Şu anda yazımı kurallar dahilinde bakıldığı zaman şuanda şeklinde yazılırsa o yazımda hata olduğu anlamına gelir. Özellikle yazılı olarak kurulan iletişimlerde oldukça önemli bir yere sahip olan kelimelerin doğru yazılışı ile kaliteli bir iletişim kurulabilir. Kelimelerin doğru yazılışları örnek cümleler ile açıklandığı zaman daha iyi anlaşılır. Şu anda doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Şu anda seni burada görmek istemiyorum.
  • Elindeki işi bırakıp şu anda hemen benimle ilgilenmelisin.
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