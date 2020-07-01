Su böreği tarifi: Püf noktalarıyla gerçek su böreği yapımı

Yumuşacık hamuru, enfes lezzeti ile herkes tarafından sevilen su böreği tarifi için kolları sıvayın. El açması su böreği tarifi zahmetli olsa da aşamaları oldukça anlaşılır ve herkes tarafından yapılabilir. Su böreği nasıl yapılır diyenler için en doğru ve kesin sonuç veren reçeteyi paylaşıyoruz.

GERÇEK SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMER

Hamuru için:

200 gram tereyağı

4 yumurta

5 su bardağı un

Bir çay bardağı su

Bir çay kaşığı tuz

İç malzemesi için:

Ufalanmış beyaz peynir

İnce ince kıyılmış maydanoz

Haşlamak için:

2 litre sıcak su

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine unu eleyin. İçine tuzunu ilave ettikten sonra ortasını hafif bir şekilde açın.

Unun ortasına yumurtaları kırın. Kenardaki unları yumurtalara yedirmeye başlayın.

Malzemeleri karıştırın ve hamuru yavaş yavaş hazır hale getirin. Hamurun kendine gelmesi ve toparlanması için içine suyunu da katın.

Hamur hazır hale geldikten sonra tezgaha alın. Burada da bir süre yoğurma işlemine devam edin.

Tamamen kıvam alan hamuru 10 parçaya ayırın.

Unlu tezgahın üzerinde 2 bezeyi börek tepsisinden biraz daha büyük olacak ve ince bir şekilde açın. Bu aşamada merdane yerine oklava kullanın.

Geri kalan hamurları ise tepsi boyutunda açmanız yeterli olacaktır.

Hamuru haşlamak için malzemeleri geniş ve derin bir tencereye koyun. Yüksek ateşte suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra ise içine hamurun bir tanesini alın.

İki üç dakika sonra hamuru kevgir yardımıyla yavaş bir şekilde çevirin. Hamuru tamamen haşladıktan sonra ocaktan alın ve bir süzgecin üzerine süzülmesi için yerleştirin.

Tüm hamurlar için aynı işlemi uygulayın.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Büyük bir şekilde açtığınız hamuru tepsiye koyun.

Üzerine az bir miktar zeytinyağı gezdirin. Peynirli maydanoz karışımından hamurun üzerine eşit miktarda serpiştirin. Üzerine tepsiyle aynı boyutta açtığınız 8 hamur parçasını dizmelisiniz. Her bir hamur parçasını yağlayın ve aralarına peynirli harçtan serpiştirin.

En alttaki hamurun uçlarını tepsinin içine doğru kıvırın. Tepsinin en üzerine büyük bir şekilde açtığınız hamuru yerleştirin.

Üzerine zeytinyağı sürün ve hamurun sarkan kısımlarını tepsinin alt kısmına yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreği bir saat pişirin. Afiyet olsun.

GERÇEK SU BÖREĞİ TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hamurları tek tek haşlayın ve parçalanmamaları için haşlama süresince karıştırmayın. Su böreği hamurunun cıvık olmaması lazım. Eğer cıvık bir hamur hazırladıysanız katılaşması için un ilave edin.

Yufkaları haşladıktan sonra soğuk suya sokup çıkarın. Hazır yufka kullanarak kolay su böreği tarifi hazırlayabilirsiniz.

Hamurları haşladıktan sonra dinlendirirken üzerine nemli bir bez örtün. Hamurların haşlama suyuna mutlaka tuz atın. Böylelikle parçalanmayacaklardır.

SU BÖREĞİ SERVİS ÖNERİSİ

Lezzetine doyum olmayan su böreğini domates, salatalık ve ince ince kıyılmış yeşil biberle servis yapabilirsiniz. Yanında demlediğiniz bir bardak çay da çok yakışacaktır.

SU BÖREĞİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon su böreği 756 kaloridir.



