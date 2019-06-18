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Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye böyle kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yalova'da kafası boruya sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hassas müdahalesi sonucu, yavru kedi kurtarıldı.

Olay, Yalova'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Sokak üzerinde miyavlama sesi duyan vatandaşlar kediyi aramaya başladı. Sesi takip edilmesinin ardından su giderine kafası sıkışmış durumda olan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, yavru kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

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EKİPLERE HABER VERİLDİ

Kurtarma çalışmalarında başarısız olunmasının üzerine itfaiye ekiplerine haber verilerek yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hassas spiral ile boruyu kesmeye başladı. Yavru kediye zarar gelmemesi için çok dikkatli müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kediyi sıkıştığı su borusundan kurtardı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kedi kurtarma boru

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