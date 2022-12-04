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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

04.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerin dizisi ile yıldızı parlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı araştırılmaya başlandı. Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerinin başında büyük bir çıkış yakaladı. Peki Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteri ile ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Uzun soluklu Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

5 Nisan 2005 İstanbul doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun 17 yaşındadır. Dizi, sinema oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 yılında başladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında ve nereli?

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Güler rolüyle dikkat çekti. Ardından, Kardeşlerim dizisinde rol almaya başladı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kardeşlerim : Asiye

Kırmızı Oda : (Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

D@bbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)

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