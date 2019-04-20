Su çiçeği çıkarıyor sandılar doktora gidince gerçek ortaya çıktı

Aile oğullarının su çiçeği çıkardığını düşünüp tedaviye başladı. Fakat lekeler günden güne belirginleşince asıl gerçek doktora gittikten sonra ortaya çıktı!
Bildiğiniz üzere kırmızı kırmızı benekleriyle meşhur olan suçiçeği özellikle çocuklar için son derece tehlikeli bir rahatsızlık olabilir.
26 yaşındaki Stephanie Webster, oğlu Oscar’da kızarıklıklar çıkmaya başlayınca başta fazla endişelenmedi. 10 aylık olduğunda kırmızılıklar daha da belirginleşmeye başlayınca aile endişelenmeye başladı. Oscar'ın kızarıklıkları ne vücudundan ne de suratından yok oluyordu.
Her ne kadar başta sıradan bir kızarıklık veya suçiçeği olduğunu düşünseler de gerçek doktora gidince ortaya çıktı.
Anne, Daily Mail’e “Başta sıra dışı bir şey olduğunu düşünmedik. Belki de sivilce oluştu sandık. Ancak aylar geçmesine rağmen kırmızılıklar geçmedi. Kırmızılıklar giderek büyümeye başladı” dedi.
Kırmızılıklar sayı olarak artmaya başlayınca anne Step ve baba Daniel, çocuklarını doktora göstermeye karar verdi. Oscar'a, langerhans hücreli histiositoz ismindeki, sinir sistemi hücrelerine zarar veren hastalığın teşhisi koyuldu. Bu rahatsızlığı şöyle düşünün aile İngiltere'de yaşıyor ve bu hastalık o ülkedede her yıl 100 bin çocuktan sadece 1’i bu hastalıkla dünyaya geliyor.
KEMOTERAPİ UYGULANMAYA BAŞLADI
Küçük çocuğa stereoid ve kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Great Ormond Street Hastanesi’nden aktarılanlara göre hastalığa sahip çocukların %90’ı hayatta kalıyor ki bu aile için çok sevindirici bir haberdi keza Oscar'ın dış görünüşü yüzünden diğer ebeveynler bu rahatsızlığı bulaşıcı sanıyor, çocuklarını Oscar'ın yanına yaklaştırmıyorlardı.
Stephanie, “İnsanlar suçiçeği olup olmadığını soruyorlar. Parmaklarıyla onu gösteriyorlar. Çocuklarını, çocuğumun yanına yaklaştırmak istemiyorlar” dedi.
Stephanie, “Bazen üzülüyorum. Ancak her şeyin sizi üzmesine izin verip evden çıkmazsanız yaşayamazsınız” dedi.
Aile diğerlerini hastalık hakkında bilgilendirmeye çalışıyor. Stephanie, “Vücudunun hemen her yerinde kızarıklıklar var. Hatta dilinde ve göz bebeklerinde bile” dedi.
Bu hastalık fazla bilinmediği için aile de son derece temkinli. İleride tamamen iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorlar ama Oscar tüm tedavi yöntemlerini olumlu cevap veriyor.
Hastalığına rağmen Oscar son derece mutlu bir çocuk.
Annesi, “Sağlıklı ve mutlu olduğu sürece nasıl göründüğü umrumuzda değil. Sadece bazı soruların cevabını merak ediyoruz” dedi.
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