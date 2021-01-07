MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

07.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

Şarkıcı Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Keşke benim Babam olsaymış..." notunu düştü. Bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa Kur'an-ı Kerim öğrettiği esnada çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tutkun daha önce de paylaştığı fotoğrafı yine paylaşarak şunları yazdı: "Sene 2017 'Keşke benim de böyle bir Babam olsa' demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum: Keşke benim Babam olsaymış... Ama benim değil tüm Türkiye'nin Babası. Babasızların babası."

Ekran Alıntısı

Şükriye Tutkun daha sonra ise kendisine gelen yorumlardan yola çıkarak bir paylaşım daha yaptı. Tutkun paylaşımında "Daha kaç saat oldu yazalı, sizlerin sevgi, duygu, dayanışma dolu yorumları bana öyle güç verdi duygulandırdı ki, gözlerimi siliyorum satırları yazarken. Biz kocaman bir aileyiz, bunu yine gördüm. Çok şükür, gücüm yetene kadar 'İlle de VATAN' diyenlerden et beni Rabbim..." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Karavanda yaptığıyla şaşırttı! Beğeni yağdıKaravanda yaptığıyla şaşırttı! Beğeni yağdı
Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sana iş yok şükriye iktidar da olmasaydı yine de böyle dermiydin
paran bitti sanırım
kim istemezki

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Trump'tan göstericilere çağrı

Trump'tan göstericilere çağrı

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

Ayaklanınca soluğu orada aldı!

Zara McDermott yeni taytlı pozuyla olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

Bu taytlı pozundan sonra olay olmuştu! Yeni poz şoke etti

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir karavanda omlet yaptı

Karavanda yaptığıyla şaşırttı! Beğeni yağdı

Serdar Ortaç‘ın ekranlarda olmaması gerektiğini söyleyen Ceylan Ertem çıkışıyla yeni bir polemik yarattı

Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya kavgasında neler yaşandı?

Bircan Bali şoke etti! 'Hadise'nin muayyen günüydü'

Şoke etti! 'O gün muayyen günüydü'

Demi Rose göğüs uçlarını kapatarak kıvrımlarını sergiledi

Göğüs uçlarını kapatarak kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.