Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa Kur'an-ı Kerim öğrettiği esnada çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tutkun daha önce de paylaştığı fotoğrafı yine paylaşarak şunları yazdı: "Sene 2017 'Keşke benim de böyle bir Babam olsa' demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum: Keşke benim Babam olsaymış... Ama benim değil tüm Türkiye'nin Babası. Babasızların babası."

Şükriye Tutkun daha sonra ise kendisine gelen yorumlardan yola çıkarak bir paylaşım daha yaptı. Tutkun paylaşımında "Daha kaç saat oldu yazalı, sizlerin sevgi, duygu, dayanışma dolu yorumları bana öyle güç verdi duygulandırdı ki, gözlerimi siliyorum satırları yazarken. Biz kocaman bir aileyiz, bunu yine gördüm. Çok şükür, gücüm yetene kadar 'İlle de VATAN' diyenlerden et beni Rabbim..." dedi.

